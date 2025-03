“CCRR…Spazio alla Gentilezza”: Un Progetto di Inclusione e Gentilezza Coinvolge 25 Comuni Piemontesi

Il 1° marzo scorso, la Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte ha ospitato un evento speciale che ha visto la partecipazione di 25 Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) provenienti da diversi Comuni piemontesi (Biella, Bollengo, Candelo, Caprie, Caselle T.se, Castagnole delle Lanze, Cerrione, Favria, Front C.se, Lessolo, Nole, Novara, Pianezza, Quincinetto, Romano C.se, Ronco B.se, Salassa, San Maurizio C.se, Santena, Strambino, Trana, Valdilana, Valperga, Vestigné, Villareggia). L’incontro è stato l’occasione per presentare i risultati della seconda edizione del progetto “CCRR…Spazio alla Gentilezza – Sosteniamo l’Inclusione”, promosso dall’Associazione Cor et Amor con il supporto della Regione Piemonte e del Ministero del Lavoro.

Il progetto ha coinvolto 36 Comuni di cinque province (Asti, Biella, Cuneo, Novara e Torino), con 33 CCRR attivi e la creazione di 15 nuovi consigli. Più di 4.700 bambini e ragazzi hanno partecipato come votanti, mentre sono stati 397 i bambini e i ragazzi eletti, dimostrando un forte impegno verso l’inclusione: 92 persone con disabilità e 341 anziani hanno beneficiato delle attività promosse. Tra i risultati, spiccano 84 pratiche gentili realizzate a favore delle comunità locali.

Nel corso dell’evento, sono stati presentati interventi di Giulia Sala (Miss G), attivista per l'accessibilità, ed esperti come il professore universitario Mario Gastoldi e la pedagogista Clara Fusco, che hanno sviluppato uno strumento di valutazione dell’impatto delle pratiche gentili. Inoltre, i giovani rappresentanti dei CCRR hanno condiviso numerosi progetti locali, tra cui l’istituzione di nuovi consigli come quello dei piccoli (5 anni) realizzato a Candelo e iniziative di inclusione, come giardini accessibili a tutti e raccolte fondi.

Il progetto avrà una continuità grazie alla Rete CCRR...Spazio alla Gentilezza. Il prof. Luca Nardi, presidente di Cor et Amor, ha concluso l’incontro sottolineando l'importanza della collaborazione tra amministrazioni, scuole, e associazioni, che ha reso possibile il successo dell’iniziativa.