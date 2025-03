Feste e matrimoni sui battelli sul Po: nell'ottobre 2026 si torna a navigare sul fiume

Dopo anni di attesa, nell’autunno 2026 si torna a navigare con i battelli elettrici sul Po. Ad ottobre 2024 l’azienda finlandese Mente Marine di Vaasa si è aggiudicata la gara e fornirà due imbarcazioni totalmente elettriche, primo caso in Italia.

"Restituire al fiume Po - sottolinea il presidente di Commissione Tony Ledda - la sua navigabilità turistica significa ridare valore a un patrimonio fluviale di straordinaria bellezza. La costruzione dei nuovi battelli elettrici rappresenta un passo concreto in questa direzione".

I catamarani

Entrambe saranno dotate di sensori in grado di acquisire dati e informazioni sullo stato di salute del fiume durante la navigazione. Attualmente la compagnia nautica sta progettando i catamarani, che hanno un costo complessivo di 3 milioni 800mila euro: la consegna è prevista nell'ottobre 2026. I lavori di costruzione sono circa un anno.

A fare il punto sullo stato di avanzamento l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso. I battelli avranno doppio scafo in vetroresina: ci saranno posti al coperto, ma anche all'esterno. Sarà poi possibile salire sul ponte superiore, che consentirà ai passeggeri di godere di una vista panoramica durante la navigazione.

Capienza da 59 persone

Con una lunghezza di 16.50 metri, una larghezza di 5,5 metri e un peso di 20 tonnellate, l’imbarcazione avrà una capienza massima di 59 persone, oppure da 58 più un disabile. Entrambe saranno capaci di ruotare di 360° gradi.

Le batterie da 130 kwh garantiranno un’ampia autonomia e tempi di ricarica ridotti, con due punti di ricarica situati ai Murazzi e alla Darsena, che verrà realizzata a monte della passerella Turin Marathon: proprio in quest'ultima verranno ricoverati i battelli tutti le sere.

Postazioni per le bici

L’imbarcazione prevederà anche postazioni per le biciclette. L'accessibilità a bordo per le persone con disabilità sarà garantita dalla passerella mobile, che si adatterà automaticamente ai vari approdi.

Il percorso

Il percorso fluviale si snoderà su cinque chilometri e mezzo. Un tragitto che, in particolari occasioni, potrà allungarsi di ulteriori due chilometri, per raggiungere Borgo Navile a Moncalieri. Saranno cinque (Murazzi, Borgo Medievale, Italia 61, Vallere e Borgo Navile) gli attracchi completamente ricostruiti e riprogettati. Il costo di quest'ultimo intervento e della Darsena - il cui cantiere è in corso, è si concluderà per la fine del 2025 - è 7 milioni e 500mila, per un totale quasi di undici milioni e mezzo.

Feste e matrimoni sulla barca

A breve verrà lanciata una manifestazione di interesse per individuare il gestore delle imbarcazioni. Sarà possibile affittare i due catamarani per eventi, matrimoni, feste di laurea,...

Il progetto complessivo non si limita a reintrodurre la navigazione sul fiume: nelle arcate dei Murazzi verrà realizzato il nuovo River Center.