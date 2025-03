Marcella Bella incontra i fan di Torino al bookstore Mondadori di piazza Castello

Marcella Bella, dopo Milano e Roma, incontra i fan per il firmacopie di Etnea Pelle Diamante Edition in store a Torino venerdì 7 marzo a Mondadori Bookstore piazza Castello ore 18.

“Sono felice di poter incontrare il mio pubblico e condividere la grande emozione che Sanremo e il suo incredibile palco mi hanno regalato. Un’occasione per riparlare di Pelle Diamante e il suo importante messaggio, ricordando a noi tutte di continuare a credere in noi stesse, imparando a difenderci ridimensionando il potere che, troppo spesso, ha l’uomo su di noi. Dobbiamo volerci bene, amarci, sentirci giuste e non sbagliate. Troppo spesso, per amore, ci dimentichiamo di noi, ci annulliamo. L’indipendenza, anche economica, ci rende libere. Oggi le donne continuano ad essere violate in ogni modo e credo che ognuno di noi debba fare la propria parte. Con questo inno, voglio fare la mia come donna e come artista. Dopo anni in cui ho scelto di occuparmi dei miei figli e della mia famiglia, anche se non ho mai smesso di fare musica, ho scoperto una nuova sfumatura e l’attitudine a scrivere. Ho lavorato quasi quattro anni a questo disco che mi vede autrice di ben otto tracce. Una nuova sfida, che mi ha spinto a sperimentare e cercare in me nuove risorse, nel momento in cui Gianni, il mio amatissimo fratello, che mi ha regalato brani meravigliosi, non poteva più scrivere per me”.

Pelle Diamante, il singolo in gara a Sanremo è contenuto in ETNEA DIAMANTE EDITION in cui l’artista esplora una nuova fase della sua lunga carriera esordendo come autrice dopo un grande lavoro sfociato nel disco ETNEA, prodotto da Fausto Cogliati, scomparso da poco, in cui esprime tutte le sfumature ed i contrasti che sono distintivi del suo essere: da un lato vulcanica e una forza che si esprime in brani energici ed esplosivi, dall’altro lavica, piena di passione e di sentimento.

Il 14 febbraio è uscito in edizione speciale, ETNEA DIAMANTE EDITION, con il singolo Pelle Diamante e l’inedito Fino alla fine del mondo, musica di Marcella e Rosario Bella, testo di Marcella e Tacchi a Spillo remix, di L. Vizzini e S. Cirenga. Completano la track list L’Etna, Tacchi a spillo, Questo grande fuoco, Soffri soffri, Chi siamo davvero, Un amore speciale, Le parole che ti ho detto, Come ti vorrei, Mi rubi l’anima (con Loredana Bertè), Ti incanterò.