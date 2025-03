Cos’è il 5g e come amministrarlo: incontro domani a Torre Pellice

“Rispetto al primo libro, non si tratta di un manuale tecnico, ma di un volume che contiene proposte per le Amministrazioni pubbliche su come gestire il 5G”. L’ingegnere elettronico pinerolese Marco Dal Pozzo introduce così il suo libro ‘Amministrare il 5G – Una proposta per le Amministrazioni Comunali (e una guida per Cittadine e Cittadini’, autoedito, che verrà presentato domani, venerdì 7 marzo, alle 21, alla Galleria Scroppo di via Roberto D’Azeglio 10 a Torre Pellice all’interno dell’incontro ‘Il 5G e il suo impatto sulle nostre vite’.

“È un argomento che sul territorio riscuote interesse: in questi primi mesi del mio mandato come sindaca ho ricevuto lettere di cittadini preoccupati per gli effetti del 5G sulla salute pubblica, inoltre, in Val Pellice è stato attivo anche un comitato contro questa tecnologia – spiega la prima cittadina Maurizia Allisio –. Vogliamo quindi affrontare questo tema con l’ingegnere Dal Pozzo, che è un bravissimo comunicatore e un professionista ‘sopra le parti’”.

La sindaca l’ha conosciuto in occasione dei lavori per adottare un regolamento comunale per l’uso del 5G: “Mi risulta che Torre Pellice è tra i primi paesi nei dintorni a muoversi verso la regolamentazione, per questo abbiamo invitato all’incontro di venerdì 7 anche i sindaci degli altri Comuni”.

Lo scopo di Dal Pozzo è inquadrare questa nuova tecnologia per la comunicazione mobile e stimolare la discussione, con apertura alle domande del pubblico: “In sé non è una tecnologia da demonizzare e nemmeno è da considerare strettamente necessaria per tutti i suoi usi. Tante cose si possono fare anche con il 4G – conclude –. Nel mio libro propongo una serie di soluzioni per le Amministrazioni pubbliche, come una mozione da portare in Consiglio per promuovere o aggiornare il regolamento comunale che disciplina gli impianti di questo tipo”.