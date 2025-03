Le competenze digitali al servizio di negozi e attività a contatto col pubblico: ecco il progetto Reach

Il progetto Reach (Reskilling for excellence in retail and customer handling), focalizzato sulla riduzione del divario di competenze digitali degli store manager nel settore retail, ha pubblicato il report di monitoraggio che evidenzia progressi significativi nell'erogazione di percorsi formativi per 196 dipendenti provenienti da tre importanti aziende italiane. Diversi store manager hanno partecipato al progetto dal Piemonte.





Reach mira a valorizzare sia le soft skills per la gestione dei team che le hard skills per l'interazione con le tecnologie di digital marketing e gestione della supply chain nei punti vendita. Il progetto offre un percorso formativo di 80 ore, suddiviso in cinque mesi, con l'obiettivo di introdurre i partecipanti alla teoria e alla pratica delle nuove tecnologie per la gestione della "realtà omnicanale".



Il report suggerisce che il progetto REACH ha avuto successo, rispondendo efficacemente alle esigenze delle aziende coinvolte. L'alta partecipazione e l'interesse dimostrato dai dipendenti sono indicatori positivi dell'impatto della formazione.

Questi i punti salienti del Report:

• Obiettivi: Il progetto mira a evitare la sostituibilità del capitale umano, favorire una trasformazione digitale efficace e promuovere la formazione continua.

• Aziende Coinvolte: Il report fornisce una panoramica delle tre aziende partecipanti, evidenziandone le caratteristiche e la presenza sul territorio nazionale.

• Modalità Ibrida: Il percorso formativo combina sessioni online e in presenza, offrendo flessibilità e continuità nell'apprendimento.

• Partecipazione: La partecipazione ai corsi online è stata elevata, sia online che in presenza.

• Beneficiari: Sono stati coinvolti 196 dipendenti, principalmente store manager, con l'obiettivo di potenziarne le competenze gestionali e operative.

• Distribuzione Geografica e di Genere: L'analisi della provenienza geografica e del genere dei partecipanti offre un quadro dettagliato della composizione delle classi e della presenza delle aziende sul territorio italiano.



“La Fondazione Giacomo Brodolini, in collaborazione con STEDI, ha realizzato il progetto REACH, sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale, per potenziare le competenze digitali di 196 professionisti nei settori alimentare, HoReCa e Retail. Il programma ha sviluppato hard skills nel digital marketing e nella gestione della supply chain, oltre a competenze trasversali per la leadership. La formazione ha combinato moduli online e in presenza, garantendo flessibilità e interazione diretta.