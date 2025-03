Da stasera fino al 31 marzo a Pinerolo ‘Io l’otto sempre’

Prendono il via il 6 marzo le iniziative di ‘IO L’OTTO SEMPRE’, promosse dal Comune di Pinerolo in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025. Il programma, organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità, dalla Commissione per i Diritti Civili e le Pari Opportunità e dalle associazioni del Tavolo Pari Opportunità, propone un ricco calendario di eventi. Fino al 31 marzo, Pinerolo ospiterà una molteplicità di iniziative culturali, artistiche e di sensibilizzazione, tra cui mostre fotografiche, incontri tematici, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti e presentazioni di libri, al fine di offrire spunti di riflessione sulla condizione femminile, la lotta per i diritti e il ruolo delle donne nella società contemporanea. Non mancano eventi dedicati ai più piccoli, come letture e spettacoli: un modo per coinvolgere le giovani generazioni e sensibilizzarle sin dalla più tenera età. Molteplici i temi trattati:

- Donne e salute: conferenze e incontri sulla medicina di genere e il ruolo delle donne nella cura.

- Violenza di genere: mostre, spettacoli per sensibilizzare e combattere la violenza contro le donne.

- Donne nella storia e nella società: mostre, visite guidate e proiezioni cinematografiche che mettono in luce figure femminili che hanno segnato la storia e il presente, anche della nostra città.

- Parità di genere e inclusione: attività per promuovere l’uguaglianza e le pari opportunità in diversi ambiti.

- Arte e cultura al femminile: spettacoli teatrali, concerti e letture dedicate a donne di ieri e di oggi.

Quest’anno, la campagna di comunicazione è stata realizzata dalle studentesse e dagli studenti della classe 4ªA indirizzo Audiovisivo Multimediale del Liceo Artistico Buniva di Pinerolo, coordinati dalla professoressa Beatrice Piva. Obiettivo: mettere in luce le espressioni e i luoghi comuni che alimentano stereotipi di genere, ispirandosi al lavoro dell'artista Barbara Kruger e lavorando sulla relazione tra parola e immagine. Per l’Assessora alle Pari Opportunità Lia Bianco: "Con la campagna di comunicazione "Auguri e figli maschi", lanciamo questa edizione di Io Lotto Sempre evidenziando con ironia, attraverso un'espressione di uso quotidiano, quanto gli stereotipi di genere siano ancora radicati. Ringrazio la 4ªA indirizzo Audiovisivo Multimediale del Liceo Artistico Buniva di Pinerolo che ha ideato la locandina delle iniziative".

Gli appuntamenti

Giovedì 6 marzo

Sede SOMS – via Silvio Pellico n. 19

ore 21,00 – Serata a cura di Emergency – Letture e immagini alla scoperta di storie di donne che curano o che sono curate.

Venerdì 7 marzo

Sede SOMS – via Silvio Pellico n. 19

ore 16,00 – Inaugurazione Mostra fotografica “Donne Premio Nobel per la pace”, a cura del Coordinamento Donne Val Pellice.

Orari apertura:

Sabato 8 marzo: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Domenica 9 marzo: dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Biblioteca Comunale Alliaudi

ore 17,30 – Incontro “Algoritmi e generi in cura” con Monica Cerutti e Barbara Chiapusso a cura della Commissione Speciale per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili.

Cinema Ritz

ore 21,00 – Proiezione film “Madame Clicquot”

Costo proiezioni: Euro 6,00

Sabato 8 marzo

Sede SOMS – via Silvio Pellico n. 19

ore 17,00 - “Donne in musica” con Paola Del Vesco - mezzosoprano, Marina Angelino e Virginia Bertolotti - flauti, Norma Di Mauro - chitarra e liuto e brani di Frescobaldi, Monteverdi, Gastoldi, Caccini, Attaingnat, Pergolesi, Bach.

Salone delle Feste del Circolo Sociale – via Duomo n. 1

ore 17,30 - Anlib presenta “Principi, principesse e altre corbellerie” con Barbara Fiorio, scrittrice e docente di comunicazione.

Ingresso a offerta libera – Necessaria prenotazione a: info.anlib@gmail.com

Teatro del Lavoro – via Chiappero n. 12

ore 21,00 – “L’altra metà del cielo” letture, canzoni a cura di “Le luci e…” a cura di Svolta Donna.

Domenica 9 marzo

Piazza Vittorio Veneto

ore 10,00 – Welcome® Tour Pinerolo – Speciale personaggi femminili. Un viaggio nel cuore della Città attraverso la sua storia e le vicende dei personaggi femminili che hanno segnato il suo passato che termina con momento di dolcezza e riflessione accompagnato da letture tratte dai libri di Enrica Bonansea. A cura di Turismo Torino e Provincia e Associazione Made in Pinerolo. Prenotazione obbligatoria sito/Ufficio del Turismo, costo Euro 12,00, possibili riduzioni, gratuito under 10.

ore 14,30 – Just The Woman I Am, la corsa/camminata di 5 km a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Una giornata che promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Sala Amazzoni presso il Museo dell’Arma di Cavalleria- via Giolitti n. 5

ore 16,00 - Incontro con la scrittrice Laura Brezzi Caponetti sulla figura di Sofia Cacherano di Bricherasio e l’importanza della donna nel mondo del cavallo.

Sede SOMS – via Silvio Pellico n. 19

ore 21,00 - Flamenco Libre y floreo al toque y cante: Massimo Banchio “Max El Mielito” al baile Libre y floreo con Elisa Perrone.

Martedì 11 marzo

Biblioteca ragazzi – corso Piave n. 5

ore 17,00 - “E chi l’ha detto che dev’essere così?” Letture animate di Monica in viaggio con le storie.

Venerdì 14 marzo

Salone delle Feste del Circolo Sociale – via Duomo n. 1

ore 17,00 - Presentazione del libro “Hortensia e le altre” di Maria Grazia Colombari, con prefazione di Gian Carlo Caselli – Intervengono la dott.ssa Stefania Tassone, Consigliera presso la Corte di Cassazione, la dott.ssa Cesarina Manassero e l’avv. Tiziana Beraudi.

Sabato 15 marzo

Di fronte al Municipio

ore 11,00 - "Mezz'ora di silenzio per la pace con giustizia" dedicata alle Donne protagoniste attive per la Pace

Teatro Sociale di Pinerolo – piazza Vittorio Veneto n. 24

ore 11,00 – Convegno “Rinascere – Riflessioni sulla violenza di genere” – Evento riservato alle scuole, a cura di Liceo G.F. Porporato.

Martedì 18 marzo

Salone delle Feste del Circolo Sociale – via Duomo n. 1

ore 20,00 – “Pilates al salone delle feste” a cura di Erica Occhionero.

Da venerdì 21 marzo e sino al lunedì 24 marzo

Teatro Sociale di Pinerolo – Sala Caramba – piazza Vittorio Veneto n. 24

ore 17,30 – Inaugurazione Mostra “Non lasciamole sole – III edizione” a cura del coordinamento unitario donne pensionate CGIL – SPI – CISL – FNP – UIL – Pensionati in collaborazione con il Liceo Artistico Buniva

Orari apertura:

Sabato 22 e Domenica 23 marzo: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 / dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Lunedì 24 marzo: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Visite per le scuole su appuntamento, previo contatto tel. 340/3489647.