"Democrazia e potere mediatico": venerdì a Torino appuntamento con Polis Policy

Venerdì 7 marzo torna Polis Policy, l’Accademia di Alta Formazione promossa dall’Associazione Difendiamo il Futuro: il tema dell’ottava edizione è “Difendiamo la Democrazia”, la terza e ultima Sessione sarà dedicata a “Democrazia e potere mediatico”.

Il relatore chiamato ad approfondire l’argomento è Mattia Ferraresi, giornalista di Domani. Introdurranno la discussione Irene Bongiovanni, Presidente ConfCooperative Piemonte Nord, e Cinzia Gatti, caporedattore di TorinOggi, con la moderazione di Piero Vietti, membro del Comitato Scientifico di Polis Policy e giornalista di Tempi. Per quanto riguarda l’Another Vision, nel corso della cena a buffet, andrà in scena lo spettacolo “È stato (libero) il signor G. L’italiano, la politica e lo Stato secondo Giorgio Gaber” a cura della compagnia teatrale ART.Ò.

L’Associazione Difendiamo il Futuro organizza dal 2002 seminari, dibattiti e incontri di approfondimento su temi legati a quanto accade nella società italiana e piemontese. Il progetto attorno al quale ruotano le iniziative di DF è Polis Policy, Accademia di Alta Formazione su argomenti di natura sociale, culturale e politica. Negli scorsi anni, tra i temi centrali affrontati da DF, ci sono stati la pandemia e le conseguenze per lo stato sociale tra diritti, lavoro e integrazione. La scorsa edizione è stata dedicata al tema “Noi di fronte alle grandi transizioni”, si è parlato di immigrazione, democrazia, demografia e sostenibilità, grazie al contributo di relatori d’eccezione.

"Con la III Sessione di venerdì 7 marzo - interviene Giuseppe Giulio Calabrese, Presidente dell’Associazione Difendiamo il Futuro - termina l'Edizione 2024-25 di Polis Policy, che ha messo a disposizione dei partecipanti contenuti di approfondimento e relatori di qualità per favorire la formazione politica e per comprendere le peculiarità del tempo e della società in cui viviamo. Il tema unificante nelle tre sessioni è stato “Difendiamo la democrazia” ed è stato dibattuto domandandoci innanzitutto cosa sia la democrazia partendo dagli articoli della nostra Costituzione (I Sessione), proseguendo con un'analisi del ruolo dei partiti (II Sessione) e concludendo, in occasione della III Sessione con un approfondimento sui condizionamenti del potere mediatico sulla democrazia".