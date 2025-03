Nichelino, "Insieme per la danza" al Superga: Adriana Cava Dance Xompany e la Pirouette uniscono i talenti dell'arte di Tersicore

Due passioni per la danza e la poesia uniscono le forze per creare uno spettacolo denso di sogni e di musiche famose e coinvolgenti nel giorno della Festa della Donna: ecco la genesi artistica di “Insieme per la danza” in scena sabato 8 marzo alle 20,30 presso il Teatro Superga di Nichelino.

Nata da un'idea di due protagoniste della danza italiana come Adriana Cava e Giorgia Martina, la performance artistica fa il pieno di energia, trovando un punto d’incontro ma anche la luce di un progetto comune che esalta la bellezza e l’armonia della danza.

La prima parte dello spettacolo infatti, vedrà come protagonisti i ballerini de La Pirouette: la scuola di danza di Giorgia Martina andrà in scena con “Kaleidos”, con le forme dei corpi in movimento che diventano strumento di bellezza in un susseguirsi di atmosfere allestite in un caleidoscopio di colori e ombre, reali o fiabesche: uno scoppiettìo di emozioni che si susseguiranno, assumendo nuove sfumature per risplendere e accarezzare la fantasia.

«La fantasia e il talento illumineranno il palcoscenico in un caleidoscopico insieme di colori – afferma Giorgia Martina, direttrice artistica de La Pirouette -, così come la danza nelle sue molteplici espressioni. Diciamo che il parallelo è presto fatto, per questo abbiamo scelto questo fil rouge per la prima parte dello spettacolo».

Giorgia Martina, diplomata insegnante di danza a Cannes, si dedica da oltre 20 anni alla promozione dell'arte coreutica. Ha danzato per numerose compagnie di rilievo sia in Francia che in Italia con Dance Concept, Teatro Nuovo e Teatro di Torino, partecipando a numerose tourneè internazionali. Membro del Cid, Conseil International de la Danse, fonda nel 2013 la scuola di danza “La Pirouette” per formare giovani allieve e allievi attraverso la danza classica, moderna e contemporanea.

La seconda parte di Insieme per la Danza sarà guidata dall'Adriana Cava Dance Company con lo spettacolo “Dancing in New York”, ideato da Adriana Cava e dal ballerino e coreografo Enzo Scudieri. Esso rappresenta un viaggio inedito e virtuale che accompagna il pubblico per le strade della “Big Apple”, ripercorrendo luoghi divenuti mitici come Central Park, Ground Zero, The Village, permettendo così agli spettatori di gustare i luoghi simbolo di questa metropoli divenuta icona della moda, delle arti e dell'avanguardia nel mondo.

Sfrecciando sulle rotaie di una immaginaria highline (ferrovia sopraelevata) lo spettacolo attraversa la città da “Down Town” ad “Up Town” svelandone gli angoli più nascosti, le magie, le bellezze sconosciute. Un racconto fatto di corpi danzanti che si muovono sulle note delle musiche che hanno reso New York indimenticabile.

«Uno spettacolo per sognare e rivivere le emozioni che solo la danza e la poesia sanno creare – spiega Adriana Cava, direttrice artistica della omonima compagnia -. Vogliamo donare speranza e gioia al pubblico dando spazio all'arte e alla cultura: è il nostro modo per dare il benvenuto alla primavera che ormai è alle porte e per celebrare la festa della donna in maniera originale».

Adriana Cava, danzatrice, insegnante e coreografa, ha saputo creare un suo stile caratterizzato da un elevato livello tecnico e da una grande espressività: ogni anno organizza numerosi spettacoli e rassegne che porta in tourneè in Italia e all'estero.

Enzo Scudieri è un danzatore della compagnia diretta da Adriana Cava e insieme a lei ha firmato la regia e le coreografie dello spettacolo “Dancing in New York”. In passato, ha maturato numerose esperienze come danzatore sia in teatro che in tv, lavorando con Bejart Ballet Lausanne, Brian Bullard, AB Company, Segnale.it, Compagnia di Danza Il Gabbiano, Compagnia X Per, CorpusLab, Nichos Lagousakos.

La Adriana Cava Dance Company è una delle più importanti realtà italiane nel settore della danza jazz, una compagnia che esprime un'attenzione estrema alla qualità, alla professionalità, all'alto livello tecnico ed artistico insieme alla scelta musicale.

Per info e biglietti ci si può rivolgere alla segreteria de La Pirouette, cell 329/917.64.72: il costo è di 15 euro per i biglietti interi, 10 euro per i bambini fino a 10 anni di età.

In alternativa si possono contattare i seguenti indirizzi mail: jazzballet@virgilio.it, info@adrianacava.it oppure ancora chiamare la segreteria del Jazz Ballet, al numero telefonico 389/66.316.57, dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 19.