Lavori di manutenzione sulla statale 26 “della Valle d’Aosta” a Chivasso

Anas ha programmato la manutenzione dei giunti di dilatazione lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta” sul cavalcavia che sovrappassa la A4 Torino-Milano all’altezza dello svincolo di uscita di Chivasso Centro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 10 e fino a sabato 22 marzo sul cavalcavia sarà in vigore il senso unico alternato.

Al fine di contenere l’afflusso di traffico in uscita dalla A4 sul cavalcavia dove sarà attiva la limitazione, il percorso alternativo consigliato per chi percorre la A4 in direzione Milano e si immette sulla statale 26 in direzione Ivrea è costituito dall’uscita a Chivasso Est con prosecuzione sul Raccordo Est di Chivasso, inversione di marcia allo svincolo con la SS11 sempre sul Raccordo Est fino all’innesto con la SS26 attraverso via Cene.

Per chi percorre la A4 in direzione Milano e si immette sulla statale 26 in direzione Chivasso il percorso alternativo consigliato è costituito dall’uscita allo svincolo di Chivasso Ovest con prosecuzione sulla SS11, via Foglizzo, via Blatta, via Baraggino e via Gozzano fino all’immissione sulla SS26.