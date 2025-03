Al Mau, "Misteri al Museo": una caccia al tesoro nel Borgo Vecchio Campidoglio alla scoperta di 200 opere d'arte

Sabato 8 marzo il MAU – Museo di Arte Urbana di Torino propone un'esperienza unica: "Misteri al Museo". Un evento interattivo, organizzato in collaborazione con CulturalWay e Misteri in Villa, che invita i partecipanti a immergersi in un'avvincente caccia al tesoro nel cuore del Borgo Vecchio Campidoglio alla scoperta delle 200 opere, 4000 mq e 100 artisti che oggi compongono il MAU. Durante "Misteri al Museo", i partecipanti saranno suddivisi in squadre e, muniti di materiale fornito dagli organizzatori, esploreranno il borgo seguendo un percorso guidato da attori. Ad ogni tappa, gli attori sveleranno indizi e informazioni sulle opere del museo, conducendo le squadre verso la soluzione di un enigma finale.

Un format coinvolgente che permette ai partecipanti di scoprire le bellezze del MAU in modo ludico e interattivo, trasformando la visita in un'avventura da detective. Un'opportunità diversa per vivere il MAU attraverso le storie celate dietro alle opere d'arte urbana e immergersi nell'atmosfera unica del Borgo Vecchio Campidoglio. L'appuntamento è per sabato 8 marzo alle ore 15 (primo turno) e alle 16.30 (secondo turno) con ritrovo 15 minuti prima dell’inizio delle visite davanti alla Chiesa di Sant’Alfonso, in via Netro 3, Torino.