"Essere autonome per essere libere": il Pd parla di donne e 8 Marzo con con Elsa Fornero

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Partito Democratico di Torino in collaborazione con l’esecutivo Donne Democratiche, organizza l’incontro “Essere autonome per essere libere”, un momento di riflessione e confronto dedicato all’importanza dell’autonomia economica, sociale e culturale delle donne come strumento di emancipazione e libertà.