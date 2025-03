Istituzioni a confronto, Thomas Schael ha incontrato il Prefetto di Torino Donato Cafagna

Due uomini delle istituzioni. Il nuovo Commissario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino Thomas Schael ha incontrato il Prefetto di Torino Donato Cafagna.



Si è trattato di una proficua chiacchierata tra due personalità che hanno dedicato la loro vita professionale a servire lo Stato e la res publica. Thomas Schael ha fatto un excursus delle proprie esperienze di una lunga carriera in sanità, soprattutto quando più volte è stato nominato Commissario dal Ministero o dai Presidenti di Regione per poter affrontare e risolvere situazioni complicate o quasi compromesse in numerose Regioni ed Aziende sanitarie italiane.



Si è poi passati ad analizzare il presente e quello che potrebbe essere il futuro della sanità e soprattutto della Città della Salute e della Scienza. In particolare Schael ha presentato le proprie idee innovative. Fin da subito c'è stata identità di vedute tra i due, ma soprattutto la disponibilità alla massima collaborazione per qualsiasi evenienza in ottica futura.