Moncalieri ha commemorato la figura di Alcide De Gasperi

"Nonostante l’intensità e la tenacia con cui ha vissuto la sua esistenza, molti dei progetti di De Gasperi restano ancora oggi incompiuti. Sta a chi si riconosce nei suoi valori farsi carico di questa eredità": in questo passaggio del saluto scritto inviato dalla direttrice della Fondazione De Gasperi di Roma, Martina Bacicalupi, si può cogliere una parte della forte valenza della commemorazione di livello europeo del grande statista democristiano tenutasi a Moncalieri e organizzata dal Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto presso Palazzo Mombello del Real Collegio dei Padri Barnabiti.

La straordinaria ed appassionata relazione dell'ex Vice Presidente del Parlamento europeo e Ministro degli Esteri Mario Mauro, insieme agli interventi puntuali del Presidente dei Giovani Democratici Cristiani di San Marino, Marco Mularoni, del Vice Presidente del giovanile dell'Internazionale Democratica centrista Lorenzo Bugli e del Presidente del più grande movimento di studenti dell'Ue, l'Eds del PPE Francesco Sismondini (che ha comunicato a Sofia in Bulgaria, davanti alle 27 delegazioni intervenute alla Winter School, l'evento e la storicità del luogo politico popolare), coordinati dal prof. Markus Krienke, che è anche membro dei comitati scientifici delle Fondazioni Adenauer e De Gasperi, sono stati occasione di riflessione sull'attualità alla luce della lezione e del metodo di De Gasperi per ritrovare e rimettersi a costruire la "Comune Patria Europa" anche sollecitando l'impegno unitario di chi si rifà al miglior pensiero politico di cattolici (utile il riferimento al messaggio di Papa Francesco al PPE).

La sfida europea chiara, dunque, è "Make Europe think again"! La presenza dei relatori introdotti dal Presidente Giancarlo Chiapello, in continuità con l'incontro di Lugano del 2023 tra le presenze popolari e democratico cristiane europee di lingua italiana tra cui la più antica sezione sturziana operativa d'Italia dal 30 aprile 1919, la "Alfredo Rista" di Moncalieri, dal cui archivio è uscito eccezionalmente il gonfalone scudocrociato del 1946/48 cucito dalle militanti moncalieresi, è stata occasione della consegna a loro, a nome della direzione, dell'esclusivo tesseramento onorario che si richiama proprio a De Gasperi e che sta avendo questa fondamentale proiezione politico culturale europea.