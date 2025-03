Torino-Milano, la Regione a Trenitalia: "Ripristinate i treni all'alba e in tarda serata"

Torino più vicina a Milano via binari. La Regione Piemonte ha infatti scritto a Trenitalia per aumentare i collegamenti tra le due città, ripristinando in particolare i treni all'alba ed in tarda serata tra il capoluogo piemontese e quello lombardo.

Disincentivato pendolarismo su ferro

A spiegarlo l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, rispondendo all'interrogazione presentata dal consigliere regionale del PD Domenico Rossi. Attualmente, come denunciato dall'esponente dem, oltre ai ritardi il pendolarismo su ferro è disincentivato dagli orari.

Gli orari

Il primo Regionale Veloce disponibile parte dalla stazione Centrale di Milano alle 6.15, mentre l’ultimo RV di ritorno da Torino parte da Porta Nuova alle 20.54. Un servizio che garantisce copertura anche per le stazioni di Santhià, Chivasso, Vercelli e Novara. Post Covid il servizio tra Torino e Milano è ripreso regolarmente, ad eccezione appunto dell'alba e tarda serata.

"Proprio per questo - ha chiarito Gabusi - ho chiesto a Trenitalia di ripristinare i treni in tarda serata e alla mattina presto. Non so dire quando saranno messi in servizio, spero nel nel corso di quest’anno". Parzialmente soddisfatto dalla risposta Rossi: "Bisogna andare incontro alle richieste di universitari e lavoratori. Se uno studia a Torino non può l'avere ultima corsa alle 21".