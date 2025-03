Ciak si gira: da Un posto al sole a L'età dell'oro, è boom di riprese in città

A Torino è di nuovo boom di riprese. La scorsa settimana si sono svolte quelle del daily drama, Un posto al sole, con la presenza degli attori, Michelangelo Tommaso, Luca Turco, Miriam Candurro e Gina Amarante e del produttore artistico e regista Fabio Sabbioni.

In questi giorni invece si stanno svolgendo le riprese esterne della serie Rai, Cuori 3, con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci, con la regia di Riccardo Donna mentre da domani, tra via Cavour e via San Francesco da Paola, si svolgeranno le riprese del film L'età dell'oro, prodotto da Graffiti Doc, tra i lungometraggi realizzati con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 - Bando Piemonte Film TV Fund (2024). Per l'occasione sarà valido il divieto di sosta dalle 8 alle 20 nella giornata di domani.

Sempre in questi giorni anche Paolo Sorrentino sta girando le scene, principalmente di interni, del suo ultimo film, La Grazia.

Le prossime riprese di film nel 2025

Ma i film che saranno girati a Torino e in Piemonte nel 2025 non finiscono qui. A febbraio Film Commission aveva annunciato i primi dieci lungometraggi (9 dei quali realizzati con il contributo del Piemonte Film Tv Fund 2024) che sono già in programma nei prossimi mesi. Oltre L'età dell'oro, saranno si terranno le riprese di Afterwards di Jesse Johnson, Di niente e di nessuno di Cristina Ducci, La fine è azzurra di Pierluca Di Pasquale, Figli perduti di Lorenzo Maria Chierici, La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, Ting di Maximilien Dejoie, Brianza di Simone Catania e Celosos Hombres Biancos di Ivan Granovsky.