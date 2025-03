Bitcoin scende sotto 80.000 dollari ma gli indicatori rilevano una certa stabilità. È il momento di puntare sull’alternativa Bitcoin Bull?

Bitcoin ha subito un calo significativo, scendendo sotto la soglia degli 80.000 dollari dopo un periodo di crescita sostenuta.

Questo trend al ribasso ha attirato l'attenzione degli investitori e degli analisti, che si interrogano sulla direzione futura della criptovaluta. Infatti, nonostante il declino, alcuni indicatori suggeriscono che il mercato potrebbe essere prossimo a una stabilizzazione.

Intanto, il settore delle criptovalute ha visto emergere nuove opportunità di investimento, tra cui Bitcoin Bull (BTCBULL), una delle nuove criptovalute che costano poco che promette un'esposizione passiva a Bitcoin attraverso un innovativo sistema di airdrop.

Bitcoin scende sotto $80.000: una fase di capitolazione o un'opportunità di accumulo?

Bitcoin ha registrato un calo considerevole nelle ultime 24 ore, tornando sotto $80.000. Tuttavia, la crypto ha rapidamente invertito il trend tornando sopra questa soglia.

In generale, l'andamento settimanale ha mostrato una flessione del 2%, con un significativo aumento delle vendite in perdita da parte degli investitori a breve termine.

In particolare, il principale indicatore on-chain, lo Spent Output Profit Ratio (SOPR), ha segnalato il primo periodo prolungato di perdite dalla fine del 2024, evidenziando una fase di capitolazione del mercato.

Il SOPR misura se gli investitori stanno vendendo in profitto o in perdita. Un valore inferiore a 1 indica che una porzione consistente del mercato sta liquidando asset a un prezzo inferiore rispetto al costo di acquisto.

Attualmente, il SOPR degli short-term holder si attesta a 0,95, il secondo dato negativo più elevato di questo ciclo. Questa situazione suggerisce che le vendite in perdita potrebbero aver raggiunto un picco, un fenomeno che storicamente ha preceduto periodi di riaccumulazione e successive riprese del prezzo.

Le perdite giornaliere realizzate hanno raggiunto una media di 818 milioni di dollari nelle ultime due settimane, con picchi registrati il 28 febbraio e il 4 marzo. Questi dati indicano una forte pressione di vendita, ma anche la possibilità di un rimbalzo qualora il mercato assorbisse l'eccesso di offerta. Quindi, la capacità di Bitcoin di stabilizzarsi sopra il livello di supporto attuale sarà cruciale per determinare la sua traiettoria futura.

Pertanto, nonostante l'attuale debolezza, alcuni segnali suggeriscono che una ripresa sia possibile. La storica resilienza di Bitcoin durante fasi di mercato simili, unita alla continua domanda istituzionale, potrebbe favorire una stabilizzazione a medio termine.

Di conseguenza, il monitoraggio degli afflussi negli ETF e dei dati on-chain nei prossimi giorni sarà determinante per valutare la direzione del mercato.

Bitcoin Bull: una nuova alternativa per esporsi a Bitcoin?

Bitcoin Bull (BTCBULL) ha attirato un crescente interesse nel panorama crypto grazie alla sua meccanica di distribuzione innovativa. Il progetto ha raccolto oltre 3,4 milioni di dollari in meno di un mese, posizionandosi come una potenziale alternativa per chi cerca un'esposizione indiretta a Bitcoin.

La caratteristica principale di BTCBULL è il sistema di airdrop in Bitcoin, che si attiva al raggiungimento di determinati target di prezzo di BTC. Ogni incremento di 25.000 dollari nel prezzo di Bitcoin genera un'assegnazione automatica di BTC ai possessori del token.

Quindi, questo meccanismo consente di accumulare Bitcoin in modo passivo, senza necessità di operazioni di trading dirette.

Oltre agli airdrop, BTCBULL prevede un meccanismo di token burn legato alle stesse soglie di prezzo. La riduzione dell'offerta in circolazione crea una dinamica di scarsità, che potrebbe favorire un apprezzamento del valore del token nel lungo periodo.

Di conseguenza, la combinazione di questi elementi rende BTCBULL un'opzione interessante per chi desidera partecipare ai potenziali rialzi di Bitcoin con un approccio alternativo. Inoltre, il progetto ha attirato l’attenzione di molti esperti ed influencer, che hanno parlato delle potenzialità di questo token.

In aggiunta, un ulteriore elemento di interesse è il programma di staking offerto dal progetto, che attualmente garantisce un rendimento annuo del 123%. Questo permette ai detentori di BTCBULL di generare un reddito passivo indipendentemente dall'andamento del mercato nel breve termine.

Anche grandi investitori istituzionali stanno osservando con attenzione il mercato crypto. Recentemente, il fondo World Liberty Financial ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari in Bitcoin ed Ethereum, dimostrando fiducia nella crescita del settore.

Intanto, figure di spicco come Cathie Wood di Ark Invest hanno avanzato previsioni ottimistiche su Bitcoin, stimandone un potenziale raggiungimento di 1,5 milioni di dollari entro il 2030.

Se tali previsioni dovessero avverarsi, BTCBULL potrebbe beneficiare di un significativo apprezzamento.

Inoltre, un ruolo chiave nella distribuzione degli airdrop di BTCBULL è svolto da Best Wallet, un wallet crypto non-custodial che facilita la gestione dei token.

Quindi, attraverso questa piattaforma, gli utenti possono ricevere automaticamente Bitcoin accumulando BTCBULL nei propri portafogli.

Quindi, Bitcoin Bull rappresenta un'opzione intrigante per chi desidera diversificare l'esposizione a Bitcoin attraverso un meccanismo innovativo. Sebbene il mercato crypto rimanga altamente volatile, l'interesse crescente per soluzioni alternative potrebbe consolidare BTCBULL come un nuovo attore rilevante nel settore.

Per altre informazioni su questo progetto, leggi anche “Previsioni Bitcoin Bull”.

Sito web Bitcoin Bull | X | Telegram

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.