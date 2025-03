Criptovalute che costano poco: le migliori su cui investire nel 2025

Molti trader hanno ottenuto profitti investendo in criptovalute economiche, spesso sottovalutate, che hanno poi registrato rialzi significativi. Ma quali sono le migliori criptovalute a basso costo su cui puntare nel 2025?

In questo articolo analizzeremo vari aspetti delle criptovalute a basso costo e ne esploreremo pregi e difetti.

Cosa sono le criptovalute economiche e perché investire

Le criptovalute economiche, dette anche low-cost crypto, sono asset digitali con un prezzo di mercato relativamente basso, spesso inferiore a 1€ o addirittura a pochi centesimi. Investire in criptovalute a basso costo può essere vantaggioso per diversi motivi. Innanzitutto garantisce l’accesso a progetti con alto potenziale di crescita. Perché se da un lato possono rappresentare un rischio più alto, è pur vero che rappresentano potenziali guadagni molto elevati a fronte di un investimento iniziale molto contenuto. Optare per questi progetti inoltre permette di diversificare il proprio portafoglio senza grandi capitali iniziali. Tuttavia, bisogna valutare attentamente i progetti, perché molte crypto economiche potrebbero rivelarsi fallimentari o essere soggette a forti fluttuazioni di prezzo.

Nel 2024 tra le criptovalute a basso costo che hanno avuto un grande sviluppo, spiccano le meme coin, che hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 64 miliardi di dollari, tanto da far parlare di una “meme coin season” nel 2024. Lo scorso anno infatti questo settore ha superato ogni previsione e si è affermato come la tendenza più performante. Questo fervore non sembra scemare in questi primi mesi del 2025, ma punta ad essere affiancato dalla nuova tendenza degli agenti di Intelligenza Artificiale, come emerge dal recente rapporto pubblicato da Binance “Full-Year 2024 & Themes for 2025 Report”.

Le migliori criptovalute a basso costo su cui puntare nel 2025

Ecco alcune delle migliori criptovalute economiche che potrebbero registrare una crescita significativa nel 2025:

Solaxy

Solaxy è un progetto lanciato a Dicembre del 2024 e fa parte di quelle criptovalute che fanno riferimento alla DeFI. L’ecosistema di Solaxy è molto ambizioso, perché punta alla creazione di una Layer 2 di Solana, che possa garantire una migliore scalabilità e transazioni molto più rapide ed economiche . Al momento la prevendita ha raggiunto una cifra astronomica con quasi 24 milioni di dollari raccolti e una percentuale di ricompense di staking del 170%. L’obiettivo è neutralizzare i punti deboli di Solana come la congestione della rete e le limitazioni di scalabilità ma amplificandone i punti di forza. Un aspetto da non sottovalutare è che $SOLX è un token multi-chain, quindi può essere transato sia su Solana che su Ethereum. Oggi Solana è la blockchain preferita dalle meme Coin e ha beneficiato della loro stagione d’oro, ma proprio a causa di questo enorme afflusso, spesso la rete si è congestionata e rallentata. Solaxy, sfruttando la Layer 2 riesce ad evitare che questo problema possa ripresentarsi. Il progetto è già alla fase 4 pensata dagli sviluppatori, quella del completamento del bridging tra la Layer 1 e la Layer 2 di Solana.

Per acquistare Solaxy è sufficiente dotarsi di un wallet crypto ( uno dei più semplici, come vedremo più avanti potrebbe essere Best Wallet). Sarà poi necessario acquistare criptovalute per scambiarle con $SOLX utilizzando l’exchange che si preferisce o in alternativa si può pagare con carta di credito . Si può anche scegliere di mettere in staking i propri token durante la prevendita per guadagnare ricompense passive.

Il prezzo attuale per un singolo $SOLX è di 0,0016 euro (0,001648$).

Best Wallet Token

Un altro token che fa parte della categoria DeFi è quello di Best Wallet. Lanciato a novembre 2024 si sta rapidamente affermando come una delle soluzioni più avanzate nel mondo delle criptovalute, grazie a un ecosistema completo e altamente innovativo. Con un’adozione in forte crescita, la piattaforma ha attirato investitori e trader di tutto il mondo, spingendo il suo token nativo $BEST a superare i 10 milioni e mezzo di dollari raccolti in prevendita.

A differenza dei wallet tradizionali, Best Wallet offre un’esperienza multi-chain non custodial e anonima, consentendo agli utenti di gestire le proprie criptovalute in totale sicurezza su oltre 60 blockchain. Questo elimina la necessità di utilizzare più wallet per diverse reti, semplificando la gestione degli asset digitali.

Gli utenti possessori di $BEST avranno accesso a diverse funzionalità avanzate come l’aggregatore di staking, per massimizzare le ricompense passive e l’upcoming token, vale a dire l’accesso anticipato ai progetti potenzialmente più interessanti e redditizi a un prezzo di favore.

Gli investimenti possono poi essere monitorati in tempo reale grazie ad una Dashboard avanzata. Un altro vantaggio per gli investitori sono la partecipazione alla governance del progetto e l’accesso agli Airdrop che garantiscono diversi e cospicui premi riservati alla community. Iscrivendosi al Best Airdrop, è possibile guadagnare token $BEST completando missioni, interagendo con i social di Best Wallet e invitando nuovi utenti. I partecipanti potranno ridurre le commissioni sulle transazioni e ottenere rendimenti più elevati nello staking.

Il lancio di $BEST ha seguito una strategia mirata in due fasi: la prima dedicata solo agli utenti registrati in app con un prezzo più basso, la seconda pubblica aperta a tutti sul sito ufficiale. Basato su Ethereum (ERC-20), $BEST può essere acquistato con ETH e BNB e offre un APY del 151% per chi partecipa allo staking.

Grazie a un’interfaccia intuitiva e a funzionalità avanzate, Best Wallet sta ridefinendo il concetto di gestione delle criptovalute, offrendo agli utenti una piattaforma sicura, innovativa e orientata alla crescita. Con l’integrazione di nuovi strumenti e un’adozione in continua espansione, $BEST potrebbe essere una delle crypto più promettenti del prossimo futuro.

Il prezzo attuale del token $BEST è di 0,023€ (0,002415$)

Criptovalute sotto 1 Euro: opportunità di guadagno?

Le criptovalute con un prezzo inferiore a 1€ attirano molti investitori, ma non tutte hanno lo stesso potenziale. Alcuni progetti emergenti potrebbero crescere esponenzialmente, mentre altri potrebbero rimanere stagnanti. Molti trader sono riusciti a trasformare piccoli investimenti in profitti significativi, sfruttando le opportunità offerte dai progetti crypto ad alto potenziale. Il segreto? Individuare in anticipo le criptovalute emergenti, capaci di registrare forti trend rialzisti nel mercato.

Trovare asset digitali a basso costo ma con un’elevata prospettiva di crescita richiede un’attenta analisi del settore e una buona capacità di anticipare le dinamiche del mercato crittografico. Le migliori criptovalute economiche sono spesso quelle che, pur partendo da valutazioni modeste, riescono a sviluppare un valore di mercato sempre più consistente, offrendo agli investitori la possibilità di ottenere rendimenti elevati in tempi relativamente brevi.

Ma dove scovare queste opportunità?

Vediamo adesso alcuni dei progetti crypto più promettenti del 2025, con un focus particolare sulle prevendite crypto. Si tratta di token ancora non ufficialmente lanciati sul mercato, ma disponibili in prevendita a prezzi vantaggiosi. Questa strategia consente ai team di sviluppo di raccogliere fondi per finanziare le fasi iniziali del progetto e rispettare la roadmap, mentre gli investitori possono acquistare a un prezzo ridotto, con il potenziale di ottenere profitti significativi man mano che il valore del token cresce. Le prevendite si articolano in diverse fasi, con un progressivo aumento del prezzo dei token. Ciò significa che chi entra prima ha la possibilità di massimizzare i guadagni nel breve e lungo termine.

Meme Index

Il mercato delle meme coin è noto per la sua estrema volatilità, un fattore che può generare enormi guadagni ma anche perdite significative. Meme Index nasce per ridurre i rischi di questo settore, offrendo un approccio diversificato e bilanciato. Il progetto è stato lanciato a Dicembre del 2024 e permette di diversificare il rischio, avere grande trasparenza e sicurezza e accedere ad un mercato in crescita. Investire in singole meme coin può essere rischioso, poiché il loro valore dipende spesso dal sentiment della community. Meme Index risolve questo problema, raggruppando diversi token in quattro indici mirati:

Titan Index → Include le meme coin più consolidate come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), offrendo maggiore stabilità.

Include le meme coin più consolidate come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), offrendo maggiore stabilità. Moonshot Index → Raccoglie token emergenti con alto potenziale di crescita.

Raccoglie token emergenti con alto potenziale di crescita. Midcap Index → Comprende meme coin con capitalizzazioni tra 50 e 250 milioni di dollari, ideali per chi cerca un buon equilibrio tra rischio e opportunità.

Comprende meme coin con capitalizzazioni tra 50 e 250 milioni di dollari, ideali per chi cerca un buon equilibrio tra rischio e opportunità. Frenzy Index → Il più speculativo, con asset estremamente volatili e potenzialmente redditizi.

Meme Index aiuta gli investitori a mitigare la volatilità attraverso tre strategie principali: la diversificazione, il ribilanciamento guidato dalla community e la scelta del livello di rischio. Per tutte, la componente principale che emerge è la partecipazione degli investitori al progetto.

MEMEX, il token nativo di Meme Index, potrebbe beneficiare dell’aumento dell’interesse per il settore. La presale ha già raccolto 4 milioni di dollari, e con un prezzo attuale di $0.0166883 (0,016€), chi investe ora potrebbe ottenere rendimenti interessanti nel lungo periodo.

Meme Index sta ridefinendo il mercato delle meme coin con un modello decentralizzato e governato dalla community che rappresenta un’opzione strategica per chi desidera investire in questo settore senza esporsi a rischi estremi. Con una presale in corso e il crescente interesse per MEMEX, il progetto potrebbe affermarsi come uno dei protagonisti del 2025.

Come scegliere una criptovaluta economica con alto potenziale

Per individuare le migliori criptovalute economiche, considera i seguenti fattori:

Utilità del progetto: la crypto deve avere un caso d’uso concreto.

la crypto deve avere un caso d’uso concreto. Team di sviluppo: un team esperto aumenta la credibilità del progetto.

un team esperto aumenta la credibilità del progetto. Community e adozione: una base di utenti attiva è un buon segnale.

una base di utenti attiva è un buon segnale. Capitalizzazione di mercato: un market cap basso può indicare un potenziale di crescita.

Dove comprare criptovalute a basso prezzo in modo sicuro

Per acquistare criptovalute economiche, utilizza piattaforme affidabili come:

Binance che offre un’ampia scelta di crypto e bassi costi di transazione.

che offre un’ampia scelta di crypto e bassi costi di transazione. KuCoin: Spesso primo a listare nuove criptovalute emergenti.

Spesso primo a listare nuove criptovalute emergenti. OKX: Ideale per crypto in fase di prevendita.

Ideale per crypto in fase di prevendita. eToro: Ottima piattaforma per investitori principianti.

Evita exchange poco conosciuti e verifica sempre la sicurezza della piattaforma prima di depositare fondi.

Criptovalute emergenti a prezzo ridotto: quali tenere d’occhio

Alcuni progetti in fase di prevendita offrono opportunità interessanti. Tra le migliori crypto presale del 2025 troviamo quelle che abbiamo già elencato e alcuni progetti di meme coin che sembrano più interessanti. Investire in prevendita può offrire grandi margini di profitto, ma bisogna sempre fare attenzione al rischio di rug pull (progetti fraudolenti).

Mind of Pepe

Mind of Pepe è un nuovo progetto che è stato lanciato nel gennaio scorso. Possiamo farlo rientrare in quella categoria di token che fungono da agenti AI, che permette analisi di mercato in tempo reale e offre elevate ricompense di staking. MIND of Pepe ridefinisce il panorama crypto, unendo intelligenza artificiale avanzata e cultura delle meme coin.

È il primo agente AI completamente autonomo della piattaforma, progettato per analizzare e anticipare i trend di mercato. Grazie alle più avanzate tecnologie AI, MIND of Pepe opera in modo indipendente, migliorando costantemente, e interagisce su piattaforme come X (ex Twitter), individuando tendenze emergenti prima che diventino virali. Per ottimizzare le opportunità di guadagno è in grado di accedere alla blockchain e gestire un wallet autonomo, interagendo con dApps. Solo i possessori del token $MIND ricevono vantaggi esclusivi.

Possono infatti accedere ad analisi di mercato esclusive tramite canali riservati e in anteprima possono conoscere le nuove emissioni di token create direttamente dall’AI. Ci sono inoltre come già anticipato, opportunità di staking vantaggiose per chi partecipa alla prevendita. L’integrazione tra AI e blockchain sta attirando investitori globali, come dimostra il successo di altri progetti sul mercato. Il crescente interesse delle venture capital rafforza il potenziale di questa nicchia.

Con una combinazione unica di tecnologia avanzata e coinvolgimento della community, MIND of Pepe si posiziona tra le iniziative crypto più innovative. Offrendo strumenti esclusivi ai suoi sostenitori, promette di diventare un attore chiave nell’evoluzione del mercato delle criptovalute. La prevendita ha quasi raggiunto gli otto milioni di dollari raccolti, con il prezzo del singolo token $MIND a $0,0034402 (0,0033€)

Le meme coin a basso costo che potrebbero esplodere

Le meme coin sono un fenomeno speculativo, ma alcune hanno mostrato crescite incredibili. Nel tempo progetti sperimentali come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) hanno ottenuto un successo clamoroso. Il primo anche grazie al supporto di Elon Musk ha visto una crescita esponenziale tanto da renderlo la nona criptovaluta per market cap. La seconda continua il suo sviluppo con sempre nuovi progetti DeFi. Tra i progetti in prevendita ce n’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione degli esperti e degli appassionati del genere.

Bitcoin Bull

BTC Bull Token è un progetto crypto con un’alta incidenza della sua community, che premia i suoi investitori con ricompense in Bitcoin. Il token $BTCBULL, basato sulla blockchain di Ethereum, consente di ottenere guadagni passivi grazie a staking e airdrop automatici ogni volta che Bitcoin supera determinati livelli di prezzo. I possessori di $BTCBULL ricevono BTC gratuiti (Bitcoin Rewards) ogni volta che il prezzo di Bitcoin raggiunge soglie cruciali come $100K, $150K e oltre. Ogni traguardo di Bitcoin riduce l’offerta di $BTCBULL, aumentando la scarsità e potenzialmente il valore del token. Durante la prevendita, gli investitori possono mettere in staking i loro token e guadagnare fino al 136% di APY. Al momento il prezzo per il singolo token è di $0.00239(0,0023€)

Il prezzo di Bitcoin Bull può essere influenzato da vari fattori. Ad esempio la crescita di Bitcoin. Essendo collegato a BTC, ogni rally di BTC può spingere in alto il valore di $BTCBULL. Un altro fattore può essere l’equilibrio tra domanda e offerta. Con il 15% della fornitura destinata al burning, la riduzione dell’offerta potrebbe sostenere un aumento di prezzo nel tempo. La community gioca un ruolo determinante per lo sviluppo dell’intero ecosistema. L’entusiasmo generato attorno al progetto e il successo della presale possono favorire una crescita esponenziale della base di investitori. Non è da escludere che altri progetti simili possano influenzare l’adozione e la performance del token nel mercato. BTC Bull Token offre un’alternativa per chi desidera beneficiare delle oscillazioni di Bitcoin senza acquistarlo direttamente. Grazie a ricompense in BTC, meccanismo deflazionario e staking ad alto rendimento, il progetto potrebbe posizionarsi tra le meme coin più innovative ispirate a Bitcoin.

I rischi di investire in criptovalute economiche: cosa sapere

Investire in criptovalute economiche può essere redditizio, ma comporta anche rischi:

Volatilità estrema , con prezzi che possono variare del 50% in un giorno.

, con prezzi che possono variare del 50% in un giorno. Progetti fallimentari , con alcuni token che non raggiungono il successo sperato.

, con alcuni token che non raggiungono il successo sperato. Truffe e rug pull, con una particolare attenzione a progetti poco trasparenti.

Il consiglio da parte di chi scrive è sempre lo stesso: investire solo ciò che si è disposti a perdere e diversificare il portafoglio.

Previsioni di prezzo: quali criptovalute economiche cresceranno?

L’annuncio di Donald Trump sulla creazione di riserve strategiche in criptovalute ha scosso i mercati, innescando una forte ripresa del settore. Attraverso un post su Truth Social, il presidente ha confermato l’inclusione di XRP, Cardano (ADA) e Solana (SOL) nelle riserve, accanto ai colossi Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). L’effetto dell’annuncio è stato immediato, con un rialzo di Bitcoin ed Ethereum di oltre il 7% e di XRP del 18%, Cardano del 52% e Solana del 14%. L’intero market cap crypto è salito del 7%, raggiungendo 3,05 trilioni di dollari, con volumi di scambio in crescita del 150% a 190 miliardi di dollari.

Questa mossa segna una netta inversione di tendenza rispetto all’amministrazione Biden, che aveva adottato un approccio restrittivo nei confronti del settore crypto per timori legati a frodi e riciclaggio di denaro. Con Trump, invece, gli Stati Uniti si candidano a leader globali nell’adozione delle criptovalute. Resta da vedere come questa decisione influenzerà a lungo termine la regolamentazione e il posizionamento degli Stati Uniti nel mercato crypto internazionale. Va da sé che in questo scenario politico le suddette cripto, nell’ attesa di assumere questo ruolo “istituzionale”, hanno grossi margini di crescita, ma è vero anche che questo clima ottimistico per il settore influenzerà positivamente la fase al rialzo di tutti i progetti che abbiamo analizzato, come Bitcoin Bull (strettamente legato a Bitcoin) o $MIND E MEME INDEX che offrono strumenti di analisi di mercato all’avanguardia.

Conclusioni: vale la pena investire in criptovalute a basso costo?

Investire in criptovalute economiche può essere un’ottima strategia, a patto di selezionare progetti solidi e di non lasciarsi guidare solo dal prezzo basso.

Ricapitolando:

Le criptovalute economiche possono offrire guadagni elevati.

È fondamentale scegliere progetti con utilità reale e team affidabili.

Le crypto presale possono essere un’opportunità, ma con alti rischi.

Diversificare il portafoglio è essenziale per ridurre i rischi.

Se vuoi investire in criptovalute economiche nel 2025, tieni d’occhio le nuove tendenze e fai sempre ricerche approfondite prima di acquistare.