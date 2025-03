Studio professionale bricherasiese cerca collaboratori come consulenti energetici

Uno studio professionale di Bricherasio (To) è alla ricerca di consulenti nel settore della green economy per una collaborazione professionale.

Cosa offriamo:

• Opportunità di crescita in un settore in espansione.

• Affiancamento per acquisire competenze specifiche.

• Flessibilità nella gestione del tempo e dell’attività.

Requisiti:

• Interesse per il settore energetico e la sostenibilità.

• Attitudine al lavoro autonomo e alla consulenza.

• Non è richiesta esperienza pregressa.

Si precisa che la collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato ed è adatta anche come secondo lavoro o come occupazione aggiuntiva per studenti interessati al settore della green economy.

Lo studio garantisce pari opportunità a tutti i candidati, nel rispetto delle normative vigenti.

Per candidarsi, inviare il proprio CV e una breve presentazione all'indirizzo: geometra.camusso@gmail.com