Nel cuore di San Paolo un nuovo giardino pubblico sulle ceneri dell'ex Csea

Nel cuore di San Paolo sorgerà un nuovo giardino pubblico. Siamo in via Bardonecchia 151: qui un tempo sorgeva l'ex Centro di formazione professionale "Mario Enrico", poi divenuto Csea. A seguito del fallimento nel 2013 lo stabile venne chiuso, per poi finire occupato nel 2015 da una trentina di famiglie senza casa.

Nuova area verde

Nel 2018 la demolizione. Sulle ceneri dell'edificio è sorto un condominio, insieme ad altri torre "gemelle" nell'isolato compreso tra via Bardonecchia, corso Peschiera, via Medardo Rosso, via Fattori e via Marsigli. Ed è proprio al centro del complesso immobiliare che nascerà una nuova area verde pubblica: il via libera al progetto esecutivo ieri, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni.

Nuovi alberi

Il terreno centrale verrà ceduto alla Città, che andrà a integrare e completare il parco esistente lungo via Medardo Rosso. Questo nuovo spazio, concepito come luogo di socialità e benessere, sarà strutturato per realizzato per resistere ai cambiamenti climatici. Verranno piantati molti alberi, così come realizzato un sistema di raccolta della pioggia.

Con questo intervento, San Paolo si arricchirà di un nuovo spazio verde.