GTT cede le quote della savonese Tpl Linea: "Partecipazione non più strategica sotto il profilo operativo"

Con un avviso pubblico, GTT (Gruppo Torinese Trasporti Spa) ha avviato la cessione delle quote societarie di Tpl Linea. Con il 12,24% del capitale sociale, GTT è il terzo azionista dell'azienda di trasporto pubblico locale del Savonese, dopo la Provincia di Savona, che detiene il 34,263%, e il Comune di Savona, con il 28,915%. Seguono gli altri Comuni del territorio con quote di minoranza, tutte inferiori al 5%.

Tpl Linea, che ha recentemente varato il nuovo piano industriale, approvato dall'assemblea dei soci, dal 1° aprile 2023 ha stipulato con la Provincia di Savona il nuovo contratto di servizio, in seguito all'affidamento in house providing, con durata decennale.

La decisione di uscire dalla compagine societaria di Tpl è stata assunta dal Consiglio Comunale di Torino nell'ambito della discussione sulla razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, ritenendo la partecipazione in Tpl "non più strategica sotto il profilo operativo" e sollecitando quindi l'avvio della cessione delle quote. Il valore delle quote azionarie detenute da GTT è stato oggetto di una perizia che ne ha stabilito il valore di mercato, calcolato in 972.000 euro. Le offerta vanno presentate entro il 3 aprile