A Torino il Concerto “ARMONIE & CIOCCOLATO”: musica, narrazione degustazione

C’è un’arte che incanta l’udito e un’altra che seduce il palato: dalla fortunata collaborazione tra il Museo del Cioccolato e del Gianduja e l’Opera Barolo, nasce l’evento che associa la musica eseguita dall’ensemble Armoniosa di Asti ai racconti sulla storia del cioccolato narrati da Alessia Giorda e alle degustazioni di cioccolato della storica pasticceria Pfatisch.

Nel magnifico Salone delle Feste di Palazzo Barolo, la musica barocca dell’ensemble Armoniosa si fonderà con l’aroma avvolgente del cioccolato in cinque spettacolari esecuzioni dal vivo di brani musicali di grandi autori del XVII e XVIII secolo come Vivaldi, Platti, Graziani e Geminiani. Il tutto verrà eseguito con strumenti originali dell’epoca o sapientemente ricostruiti dagli stessi musicisti.

Le esecuzioni musicali saranno intervallate dalla narrazione di Alessia Giorda, esperta di storia locale e coordinatrice del gruppo di rievocazione storica Le Vie del Tempo, che racconterà gli innumerevoli aneddoti che legano il cioccolato al Piemonte, in un viaggio nella storia di Torino e della sua lunghissima storia d'amore con il “cibo degli dei”.

E come ogni concerto merita il suo gran finale, la serata si chiuderà con una degustazione esclusiva del cioccolato e del Vermouth della storica pasticceria Pfatisch tra cui anche i Diablottini della Marchesa, ricreati proprio per celebrare il primo cioccolatino della storia tanto amato dalla padrona di casa, la Marchesa Giulia di Barolo (1786-1864).

Ed è bello immaginare come il Salone di Palazzo Barolo poteva essere animato da momenti musicali come questo, in un momento di condivisione di musica, storia e cioccolato.

Lo spettacolo andrà in scena Domenica 16 Marzo 2025 alle ore 16.00 e alle ore 19.00 nell’ambiente del Salone delle Feste di Palazzo Barolo in Via delle Orfane 7.

Costo del biglietto: 35 Euro

con Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta: 30 Euro

Prenotazioni sul sito:

www.choco-story-torino.it/concerto

informazioni: comunicazione@choco-story-torino.it

PROGRAMMA DEL CONCERTO

Giovanni Benedetto Platti (1697 - 1763) TrioSonata in SOL minore WD 691 per violino, violoncello e continuo

Francesco Geminiani (1687 - 1762)

Sonata n. 2 op. 5 in RE minore per violoncello e continuo

Giovanni Benedetto Platti (1697 - 1763)

TrioSonata in SIb maggiore WD 689 per violino, violoncello e continuo

Carlo Graziani (1710? - 1787)

Sonata n. 1 op. 3 in SOL maggiore per violoncello e continuo

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Sonata n° 12 op. 1 in RE minore "La Follia” per violino, violoncello e continuo

ARMONIOSA

Armoniosa nasce nel 2012 dall’esperienza artistica iniziata in seno alle attività culturali dell'Istituto Diocesano Liturgico-Musicale della Diocesi di Asti, per iniziativa dell'équipe artistica formata da Francesco e Stefano Cerrato, Marco Demaria e Daniele Ferretti, con il fondamentale contributo di Michele Barchi. L’ensemble si pone l’obiettivo forte di essere realtà di eccellenza in ambito internazionale, e adotta un metodo di studio e di lavoro rigoroso dal punto di vista stilistico e interpretativo.

Armoniosa ha avuto incontri eccellenti con artisti di fama mondiale, quali Reinhard Goebel e Trevor Pinnock, che sono un prezioso bagaglio per la crescita artistica dell’Ensemble.

Armoniosa è regolarmente invitata dai più importanti Festival in Europa, e ha suonato concerti per la Mainzer Musik Sommer di Mainz (Germania, 2016), la Baltic Philharmonia Season di Gdansk (Polonia, 2016), l’Alte Musik live Festival di Berlino (Germania, 2017), le Thüringer Bachwochen di Eisenach (Germania, 2017), il Vendsyssel Festival di Hjørring (Danimarca, 2018), le Innsbrucker Festwochen der Alte Musik di Innsbruck (Austria, 2018), il Casa dei Mezzo Festival a Makrigyalos (Grecia, 2018).

Armoniosa ha un’intensa attività discografica, iniziata nel 2015, quando è stata invitata a far parte del prestigioso catalogo della casa discografica tedesca MDG, con cui ha pubblicato "La Stravaganza” op. 4 di Antonio Vivaldi e le "Triosonate per violino, violoncello e basso continuo" di Giovanni Benedetto Platti (2016).

Una nuova esperienza discografica è maturata nel 2017, con l’etichetta londinese Rubicon Classics, che ha prodotto le “Sonate per violoncello e continuo” op. 3 del violoncellista astigiano Carlo Graziani.

Dal 2019 è iniziata una nuova esperienza artistica e discografica di Armoniosa. Si tratta di un poderoso progetto di ricerca e studio sull’Estro Armonico op. 3 di Antonio Vivaldi, uscita per RedDress, la nuova etichetta italiana di proprietà degli stessi musicisti, distribuita da Sony Music in tutto il mondo.

Il percorso di Armoniosa prosegue attualmente con nuove collaborazioni e concerti in programma nelle prestigiose Konzerthaus di Berlino e Musikverein di Vienna.

ARMONIE & CIOCCOLATO

un progetto del Museo del Cioccolato e del Gianduja, l’Opera Barolo e la pasticceria Pfatisch realizzato con Armoniosa, Associazione Culturale Le Vie del Tempo, Associazione Culturale Officine Ian s musiche eseguite dall’ensemble ARMONIOSA:

Francesco Cerrato , Violino

Stefano Cerrato , Violoncello piccolo a 5 corde

Marco Demaria , Violoncello grande a 5 corde

Michele Barchi, Clavicembalo Daniele Ferretti, Organo

Narrazioni storiche a cura di Alessia Giorda

A cura di Alessandro Rota

MUSEO DEL CIOCCOLATO E DEL GIANDUJA

Via Sacchi, 38 Torino

www.choco-story-torino.it

comunicazione@choco-story-torino.it