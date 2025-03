Un aiuto per i piccoli pazienti del Regina Margherita affetti da insufficienza renale

L'Associazione Infanzia Nefropatica – Onlus annuncia un nuovo programma per migliorare il livello di assistenza e la qualità della vita dei bambini affetti da patologie renali, in stretta collaborazione con l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e la Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene.

L'iniziativa, che verrà inaugurata domani, giovedì 13 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rene, prevede l'implementazione di un sistema di telemedicina avanzato che consentirà il monitoraggio a distanza dei parametri clinici di giovani pazienti in dialisi e post-trapianto, garantendo un contatto diretto tra le famiglie e il personale medico specializzato.



Inoltre, il progetto prevede lo sviluppo di protocolli nutrizionali individuali, per offrire un supporto alimentare specifico e percorsi alimentari personalizzati che considerano non solo le esigenze terapeutiche, ma anche la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.





"Questa iniziativa è un passo importante verso un'assistenza sanitaria più accessibile e meno invasiva per i pazienti giovani" afferma Luca Boffa, Presidente di AIN – Onlus. "Grazie alla telemedicina, i nostri medici potranno controllare costantemente le condizioni di salute dei bambini, riducendo lo stress legato agli spostamenti e migliorando l'efficacia delle terapie. Inoltre, le consulenze alimentari personalizzate potranno aiutare molto la qualità della vita e supportare le terapie farmacologiche."



Il Dott. Bruno Gianoglio, Primario del Reparto Nefrologia Pediatrica, ha aggiunto: “Grazie alla sinergia tra AIN Onlus e l'Ospedale Regina Margherita in questi anni siamo stati in grado di sviluppare un ambiente sicuro per i nostri pazienti più giovani e di offrire non solo cure mediche d'eccellenza, ma anche un sostegno completo alle famiglie, che grazie a questo progetto avranno a disposizione nuovi strumenti per interagire con il personale sanitario in modo diretto e immediato.”