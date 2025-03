L'Abbazia di Novalesa riapre al pubblico con nuove visite e un'inedita cappella da scoprire

La celebrazione del Santo patrono San Eldrado come ogni anno scandisce la ripresa delle visite all'Abbazia di Novalesa, gioiello medievale di arte, storia e cultura in Val Cenischia: un bene di proprietà da molti anni di Città metropolitana di Torino, affidato alle cure della comunità monastica benedettina.

Quest'anno, per i visitatori di apre una nuova possibilità in aggiunta al consueto percorso alla scoperta delle Cappelle all'interno dell'Abbazia: è entrata infatti nel circuito "Chiese a porte aperte" la Cappella della Maddalena. Si tratta di un'occasione unica e nuova per entrare ad ammirare la Cappella, esterna ai muri dell'Abbazia e finora chiusa al pubblico.