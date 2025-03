"Chi sono io?". Al Polo del '900 un dibattito sull'annoso tema della coscienza

Chi sono io? Questo il quesito al centro della conferenza svoltasi ieri, 13 marzo, presso il Polo del '900 nell'ambito della trentanovesima edizione di GiovedìScienza, che ha visto la neuropsicologa Francesca Garbarini ed il filosofo Alberto Voltolini in dialogo con Luigi Civalleri.

Quante volte ci interroghiamo in questo senso nel corso della vita... Ogni volta, però, ci diamo una risposta diversa, per il susseguirsi degli accadimenti ed il mutare della quotidianità, che ci spingono ad una prospettiva in costante divenire.