Completata la pianificazione territoriale: approvati gli ultimi progetti Piter+

Un passo avanti per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione transfrontaliera: il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA ha approvato gli ultimi Piani Integrati Territoriali (PITER+) 2021-2027.

Nell’ultimo Comitato di Sorveglianza, presieduto dalla Regione Piemonte, sono stati approvati gli ultimi 15 progetti semplici che vanno a completare il piano per la pianificazione territoriale, un investimento complessivo di oltre 34 milioni di euro in fondi europei. Sono sei le strategie già approvate (Graies Climalab, Alte Valli 2030, Terres Monviso+, Alpimed+, Paysage+) che coinvolgono le Regioni di confine tra Italia e Francia e che vedono una significativa partecipazione piemontese, con 45 partner coinvolti e nove piani guidati da enti del territorio.

“Il valore del lavoro compiuto in cooperazione tra gli attori del territorio italo-francese è un esempio concreto dell’impiego efficiente delle risorse europee, volto a creare servizi per tutti i cittadini della frontiera. Con le decisioni prese oggi, il Comitato potrà nuovamente confermare questa dinamica”. Così commenta il lavoro svolto l’assessore alla Programmazione territoriale della Regione Piemonte, Marco Gallo, che commenta:



Nel corso dell’ultima seduta, uno sguardo rivolto anche al futuro: il Comitato infatti ha approvato la programmazione di nuovi bandi per progetti semplici che saranno annunciati a giugno, proprio durante la riunione che si terrà in presenza a Torino.

Progetti concreti per le comunità locali

I PITER+ puntano a rafforzare lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle aree montane e rurali, promuovendo strategie condivise per affrontare le sfide locali. Tra le iniziative più innovative spiccano progetti dedicati alla transizione climatica, alla mobilità sostenibile, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla resilienza economica.

I progetti partiranno ufficialmente a maggio 2025 e rappresentano un’opportunità concreta per le comunità locali di crescere in modo sostenibile, preservando il territorio e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Gli ultimi progetti approvati vedono il territorio piemontese direttamente coinvolto: