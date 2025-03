Premio Buscaglione 2025: al via le semifinali e la finale in due fra i più importanti live club di Torino

Il Premio Buscaglione entra nel vivo: dopo l’assegnazione della Targa Jazz lo scorso 7 marzo alle Fonderie Limone di Moncalieri a Viden Spasso, mercoledì 26 marzo si svolgerà la prima finale del contest che premia i talenti della musica indie italiana. Tre serate in due dei club più importanti della scena cittadina, Off Topic e Supermarket, che vedranno esibirsi i dieci finalisti e tre headliner d'eccezione: Folcast (26 marzo - Off Topic), Cmqmartina (27 marzo - Off Topic), Voina (28 marzo - Supermarket).

Anche quest’anno sarà consegnata la Targa Gran Torino, riconoscimento a un artista che con la sua musica e la sua carriera ha ispirato una generazione di artisti del panorama indipendente.

Quest’anno il premio va alla personalità che più di chiunque altro ha rappresentato il Piemonte nella scena rock alternativa degli ultimi trent’anni: Cristiano Godano. Frontman dei Marlene Kuntz, per cui ha scritto inni generazionali, in un repertorio di oltre 130 canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Ad aprile uscirà il suo secondo disco solista, Stammi Accanto.

Sono circa 530 gli iscritti al Premio quest’anno: 1.500 brani per 4.500 minuti di musica. Si esibiranno nelle finali e semifinali in programma a partire dal 7 marzo in alcuni dei live club più importanti di Torino, al cospetto di una giuria composta da addette e addetti ai lavori.