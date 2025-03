A Torino un convegno sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità [VIDEO]

Si è svolto oggi, venerdì 14 marzo, a Torino un incontro organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro e in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, intitolato “Assolvimento all’obbligo Legge 68/99: opportunità per le aziende”, presso la sede dell'Ordine in via Pietro Giannone 10. L'evento ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare le aziende sui benefici dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di fornire strumenti concreti per agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

All’incontro hanno partecipato esperti del settore, rappresentanti istituzionali e professionisti, con l’intento di approfondire il tema dell’inclusione, esaminandolo sotto vari punti di vista: normativo, ma anche in termini di opportunità concrete per le imprese e per l’intero territorio.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali di Fabrizio Bontempo, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, e Luca Asvisio, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione sinergica tra professionisti, aziende e istituzioni per favorire l’inclusione e promuovere un’occupazione che sia veramente accessibile a tutti.

Un momento centrale dell’incontro è stato il contributo di Eliana Re, Responsabile del Collocamento Mirato di Agenzia Piemonte Lavoro, che ha fornito alle imprese una panoramica sugli strumenti e le misure a disposizione per favorire l’inserimento di persone appartenenti alle categorie protette.

A seguire, sono state presentate alcune esperienze di aziende che hanno trasformato l’obbligo di assunzione delle persone con disabilità in un'opportunità per la propria crescita. Tra i relatori, Tamara Pollo (Consorzio Naos) e Roberto Canu (Tribe Srl) hanno condiviso le best practices di realtà che hanno saputo coniugare inclusione e sviluppo aziendale.

Un focus particolare è stato dedicato al ruolo delle cooperative sociali, protagoniste di un panel che ha visto la partecipazione di Stefania Russo (Tesoriere dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro), Luisella Fontanella (referente Area Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti), Barbara Daniele (Responsabile Legacoopsociali Piemonte) e Mauro Fanchini (Consigliere regionale di Confcooperative Federsolidarietà Piemonte).

Moderato dalla Dott.ssa Emanuela Barreri, Dottore Commercialista e Psicologa del Lavoro, l’incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra il mondo delle imprese, dei professionisti e delle istituzioni. Si è discusso su come costruire un futuro lavorativo inclusivo, in cui le opportunità di crescita siano accessibili a tutti in modo sostenibile.

Con questa iniziativa, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino ha confermato il proprio impegno nel supportare le aziende nell'attuazione delle normative lavorative, orientandole verso soluzioni che non solo rispettano gli obblighi di legge, ma che possono anche rappresentare un reale motore di crescita per il settore e la società nel suo complesso.