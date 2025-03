Rivoli, la mostra collettiva "Tracce Ferme: Il Ritmo Segreto della Staticità" alla Torre della Filanda

L’Associazione Culturale Ossimoro in collaborazione con CreativelifeStyle presenta la mostra collettiva di arte visiva: “Tracce Ferme: Il Ritmo Segreto della Staticità”.

Un viaggio attraverso il valore della quiete e del movimento interiore nell’arte contemporanea. In un mondo sempre più frenetico, dove la velocità domina ogni aspetto della vita quotidiana, questa mostra invita a riflettere sull’importanza di fermarsi, ascoltare e riscoprire il valore della presenza consapevole.

La staticità, qui, non è vista come immobilità, ma come uno spazio fertile di introspezione e trasformazione, dove il ritmo segreto dell’essere umano

può emergere e trovare espressione.

Le opere selezionate, offrendo una pluralità di linguaggi capaci di raccontare il potere della calma e dell’ascolto interiore.

La mostra sarà ospitata dal 22 marzo al 6 aprile nella suggestiva Torre della Filanda, una dimora storica situata nel cuore del centro storico di Rivoli, a soli 400 metri

dal Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte Contemporanea. Questo luogo unico unisce il fascino delle epoche passate alla funzionalità

contemporanea, offrendo una cornice ideale per un’esposizione che invita alla riflessione e alla contemplazione. Ogni stanza della Torre sembra

raccontare una storia, trasformandosi in uno spazio vivo, pronto ad accogliere il dialogo tra arte e pubblico.