Le “Prove di Carico e di Collaudo”: una garanzia per i prodotti Prefabbricati Guerrini

Il motto di Prefabbricati Guerrini è “Innovatori per Tradizione”.

Proprio nell’ottica di un’evoluzione verso un Futuro sempre più destinato alla qualità certificata dei propri prodotti l’Azienda, oltre alle necessarie prove di carico di supporto ai Collaudi Statici delle proprie strutture prefabbricate, ha determinato temporalmente prove di carico per nuovi elementi (un esempio sono i gradoni prefabbricati che sono stati utilizzati per i nuovi palazzetti dello Sport di Genova e Tortona) e prove di carico di supporto e di controllo per la propria produzione.

Le prove di carico, sono solitamente cadenziate nel tempo per avere una corretta verifica puntuale di quanto progettato e realizzato dalla Prefabbricati Guerrini.

Gli elementi di prova (di nuova concezione e i prodotti di usuale produzione) vengono testati solitamente con carichi anche superiori a quello di esercizio (solitamente al 105-110% del carico previsto a progetto o del carico previsto per l’utilizzo dei nuovi elementi strutturali).

Dal Settore Ingegneria della Prefabbricati Guerrini vengono analizzati tutti dati di report finali (deformate nei vari punti della struttura nei vari cicli di carico e scarico, ritorni elastici, eventuali comportamenti locali ecc…) per confermare la perfetta aderenza tra lo studio teorico-tecnico e la realtà esecutiva.

Tali Prove, anche a volte estremamente spettacolari visti gli elementi di carico utilizzati (es. cataste di plinti di fondazione) garantiscono ai Committenti, alle Imprese, ai Direttori Lavori ed ai Progettisti la massima qualità del prodotto fornito.

A livello strutturale gli elementi prefabbricati forniti e posati da Prefabbricati Guerrini garantiscono la massima qualità dei materiali (cls, inerti, acciaio, trefoli di precompressione ecc…) e sono in grado di risolvere le molteplici necessità strutturali richieste dalle opere in progetto (sovraccarichi distribuiti e concentrati molto elevati, Resistenza al fuoco, durabilità ecc…).

La Prefabbricati Guerrini con il suo Staff Tecnico ha eseguito ed ha in progetto molte sfide nell’ambito delle strutture prefabbricate ed è a disposizione di Studi Tecnici ed Imprese per la realizzazione di soluzioni innovative e su misura per quanto riguarda necessità strutturali, di carico e funzionali su misura.

Gli uffici della sede di Santhià (VC) si trovano in C.so Vercelli 13.

Per informazioni: www.prefabbricatiguerrini.it

Tel. 0161 931614 / 0161 931615