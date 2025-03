Corse all’Ippodromo di Vinovo per la Festa del Papà: sette gare e sfide all'ultimo trotto

Il 19 marzo, oltre a essere la Festa del Papà, sarà una giornata all’insegna del trotto con sette corse in programma all’Ippodromo di Vinovo, a partire dalle 14:40. Il piatto forte della giornata sarà il Premio Fiori Primaverili, una gara sulla distanza del miglio che vedrà protagonisti alcuni cavalli di grande valore.

Damaris Grif, recentemente tornata alla vittoria con Marco Stefani, punterà a confermare la sua forma ritrovata. Dopo aver dominato la pista torinese ad inizio mese, correrà con la guida di Edoardo Loccisano. Tra i suoi avversari più temibili ci sarà Caos, allenato da Andrea Guzzinati, che l’ultima volta ha ottenuto un terzo posto senza mai trovare spazio in retta d'arrivo. Energy Ek, invece, arriva da un errore nella giravolta in una corsa a Milano, ma il cavallo potrebbe essere pronto a riscattarsi. Infine, Den Ghiù Gnafà, cavallo dal fisico imponente, cerca il ritorno al successo che gli manca da un po’. A completare il quadro ci sarà l’ospite Dica Indal, un concorrente che potrebbe riservare sorprese, così come Beverly Star, che correrà con Antonio Vassallo al sulky per la prima volta.

Nel Premio Narciso riservato alle femmine, sette cavalle si sfideranno sulla stessa distanza del miglio. Gandia Fior, con Santo Mollo al comando, potrebbe tentare un coast to coast, ma attenzione anche a Gis Dell’Olmo, che potrebbe dare vita a un interessante derby familiare con Settimio Fabio Mollo. Giulia Italia, affidata ad Andrea Farolfi, sarà un’altra concorrente da tenere d’occhio per un possibile piazzamento sul podio.

La gara per i gentlemen e le amazzoni si preannuncia particolarmente incerta. La nostra favorita per il successo è Evita Smorgon, che guida Feedback, reduce da una buona prestazione nonostante fosse partito dalla seconda fila. La cavalla potrebbe riproporre lo stesso schema per conquistare la vittoria. Non sarà facile per Fefè Joyeuse, che, tornata in ottima forma dopo un lungo stop, affronterà la sfida con Michele Bechis al sulky. A completare il terzetto di favorite ci sarà Kyoto Ferm, con Enrico Colombino al comando, ben posizionata per ottenere un buon piazzamento.

Come sempre, l’ingresso all’Ippodromo di Vinovo sarà gratuito e libero per tutti. Saranno inoltre aperti il bar e il ristorante Hippobreak per un po' di ristoro. Il trotto tornerà a Vinovo mercoledì 26 marzo.