Valle (PD): "Più rispetto per i lavoratori nella gestione della Città della Salute"

Il commissario della Città della Salute ha deliberato oggi la ricognizione di personale e beni del servizio 118, con l'intenzione di cederli ad Azienda Zero. Una decisione che ha sorpreso i lavoratori, che ne sono venuti a conoscenza solo leggendo la delibera, dove i loro nomi sono stati accostati agli oggetti da trasferire, come se fossero beni materiali.

"Medici e infermieri sono stati trattati alla stregua di tavoli e sedie", commenta Daniele Valle, Vicepresidente della IV Commissione del Consiglio regionale. "Dopo aver discusso per due giorni su dettagli insignificanti, come il dress code da adottare al bar, il commissario Schael farebbe bene a concentrarsi sul suo compito, cercando di instaurare un rapporto costruttivo con i lavoratori. Rispetto e ascolto sono fondamentali per il buon funzionamento dell’Azienda."

Valle conclude esprimendo la speranza che il commissario possa finalmente mettere al centro delle sue azioni le persone che operano quotidianamente per la salute dei cittadini.