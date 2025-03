Lavori (Italgas) in corso a Grugliasco: restringimento di carreggiata in corso Torino

A Grugliasco prosegue il cantiere di Italgas, concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del metano, per completare l’importante opera di rinnovamento che interesserà un’ampia porzione della rete di distribuzione. Un intervento che renderà l’infrastruttura ancora più moderna, sicura ed efficiente.

Lunedì 17 marzo e per una settimana, sarà predisposto il restringimento della carreggiata di corso Torino dall'altezza del cimitero, in direzione strada Antica di Grugliasco, per il cantiere Italgas. Si consiglia di programmare il percorrimento di strade alternative, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

Grazie a un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro, Italgas ha in programma di ammodernare oltre 34 chilometri di condotte dotandole anche di dispositivi digitali per renderle controllabili da remoto e pronte ad accogliere in un futuro prossimo non solo gas naturale, ma anche gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno.

Una volta completati i lavori di posa della rete e i ripristini provvisori, in estate, quando il traffico sarà meno intenso a seguito della chiusura delle scuole, Italgas effettuerà anche i ripristini definitivi all’infrastruttura.

Il progetto di Italgas rientra in una più ampia strategia di investimento territoriale e di innovazione tecnologica che il Gruppo sta realizzando con l’intento di incrementare ulteriormente l’efficienza operativa delle proprie reti e la qualità dei servizi forniti ai cittadini, ottimizzando così le performance e i relativi costi.

Il servizio di distribuzione del gas sarà regolarmente garantito per tutta la durata dell’intervento.

“Ringrazio i rappresentanti di Italgas per la preziosa collaborazione e la rapidità con cui stanno gestendo il cantiere in città e i residenti per la pazienza e il senso civico dimostrato”, ha dichiarato l’Assessore Raffaele Bianco.