Rachele Sacco nominata nel direttivo regionale di Azione

Nel corso del congresso regionale tenutosi sabato 15 marzo presso il centro congressi di Rivoli, alla presenza dei vertici e degli iscritti del Piemonte del Partito di Azione, Rachele Sacco, già precedentemente eletta Presidente della Città metropolitana per Azione, è stata nominata in qualità di membro del direttivo regionale. Nella stessa seduta è stata nominata l’onorevole Daniela Ruffino in qualità di segretaria e l’onorevole Giovanni Barosini in qualità di presidente del direttivo regionale

“Ringrazio gli iscritti e le iscritte per avermi accordato la fiducia di condurre il partito di Azione e le sue attività a livello provinciale con l’elezione a presidente e, dopo il congresso regionale, di avermi fatto l’onore di includermi tra i membri del direttivo regionale - ha commentato Sacco - C’è molto lavoro da fare, ma come chi mi conosce sa a me il lavoro non spaventa. Metterò l’impegno, la dedizione e la competenza che da sempre mi contraddistinguono per costruire la rete di rapporti e relazioni e far crescere il consenso per Azione nei nostri territori. Mi impegnerò collaborando con la nostra base, i nostri amministratori e i referenti a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Bisogna ricostruire la fiducia nella gente per la politica, quella buona, credibile e qualificata, con il nostro esempio. Ringrazio, infine, l’onorevole Ruffino con la quale ho condiviso un lungo percorso politico che ci ha portati a lavorare assieme nel direttivo regionale”.