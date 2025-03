Il Parco Dora torna ai cittadini dopo 5 mesi di cantieri

Finiranno prima del previsto, entro la fine del mese di marzo, i lavori di manutenzione e ripristino del verde e del suolo pubblico del parco Dora. In anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva cantieri fino ad aprile-maggio. L’intervento, concordato con l’amministrazione e a costo zero per la Città, è stato realizzato come previsto dalla concessione in sinergia con Slow Food Promozione e Movement Entertainment, gli organizzatori delle due ultime manifestazioni: KappaFuturFestival (5-7 luglio 24) e Salone del Gusto Terra Madre (26-20 settembre 24). I lavori sono costati circa 100mila euro.

Interventi nel dettaglio

Il maltempo ha posticipato i lavori che sono iniziati a novembre e tra dicembre e marzo sono state realizzate quasi tutte le lavorazioni previste. Come detto gli eventi estivi dello scorso anno avevano trasformato il parco in una distesa di fango. A seguire ci si è messo anche il meteo avverso, come aveva già precisato durante l’ultima commissione l’ingegner Mauro Mancuso, responsabile della Coget (l’impresa che è stata incaricata di eseguire i lavori di ripristino). I responsabili si sono occupati di ricostruire i bordi in cemento di tutte le aiuole, come già fatto a luglio dopo il Kappa, e ripristinate le caditoie con accurato controllo degli scarichi, per fare in modo che l’acqua defluisca il più velocemente possibile. “Siamo poi intervenuti con la fornitura e il livellamento del terriccio, laddove si erano formate le buche” ha spiegato la dottoressa Gabriella Botte di Movement Entertainment.

Le vaporiere

E’ stata sistemata la strada sterrata contigua al prato delle vaporiere, rimossa la ghiaia e realizzata una pulizia straordinaria (e smaltimento) dei materiali inerti lasciati nel parco dagli allestimenti delle manifestazioni. In seguito via alla semina e concimazione del verde contiguo alle vaporiere e delle aiuole del roseto. Si tratta di una semina che ha una buona resa e che garantirà una crescita abbastanza veloce, dando alla luce delle piantine forti. Lavori anche per le panchine: ripristinate dove possibile, o sostituite se danneggiate. Infine questa mattina, 19 marzo, è arrivato il materiale che andrà a rimpinguare la pista ciclabile che scorre in corso Mortara, lungo la Dora. La stesa inizierà lunedì e la pista sarà percorribile al termine delle lavorazioni. In futuro