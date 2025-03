Conferma per i lavoratori dell'informazione e dello spettacolo: Anna De Bella è ancora segretaria generale di Fistel Cisl Piemonte

Con 40 voti su 41, Anna De Bella, 52 anni, torinese, è stata rieletta oggi, giovedì 20 marzo 2025, segretaria generale della Fistel Cisl Piemonte, la federazione regionale Cisl dei lavoratori dell’Informazione, dello Spettacolo e delle Telecomunicazioni che conta circa 3mila iscritti. La sua elezione è avvenuta al termine del III congresso della Fistel Piemonte che si è celebrato al “Monastero Antica Zecca” di Caselle Torinese, in provincia di Torino, nei giorni 19 e 20 marzo 2025.



Insieme a De Bella sono stati riconfermati in segreteria regionale Stefano Pappaletto, del Centro di Produzione Rai di Torino, e Gianluca Trulli, dipendente della cartiera Sonoco Alcore di Ciriè. Slogan dell’assise congressuale, che ha visto la partecipazione di 62 delegati e del segretario generale Cisl Piemonte Luca Caretti: “Protagonisti del futuro: il coraggio della partecipazione”.



De Bella, alla guida della Fistel Cisl Piemonte dal 2020, laurea in Scienze giuridiche, è dipendente Tim dal 1996. “Le sfide – ha dichiarato Anna De Bella appena rieletta segretaria generale della federazione regionale – sono tante: la digitalizzazione, la sostenibilità, la difesa dei lavoratori in un contesto sempre più flessibile e precario. Ma sono anche sfide che possiamo vincere se sapremo mantenere alta l’attenzione sui bisogni reali delle persone, se sapremo essere che non solo negozia contratti, ma che costruisce una visione di futuro più giusto e equo”.