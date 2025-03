A Bibiana il ‘Concerto di Primavera’ sostiene la scuola dell’infanzia parrocchiale

Bibiana festeggia l’arrivo della bella stagione con il gruppo orchestrale G. Verdi di Osasco. Sabato 22 marzo dalle 18,30, nella chiesa parrocchiale di San Marcellino, durante il ‘Concerto di Primavera’, i musicisti diretti dal maestro Danilo Rolando interpreteranno brani celebri della musica classica e del pop con un’attenzione particolare al repertorio del compositore Ennio Morricone.

L’ingresso è ad offerta libera e gli incassi verranno destinati alla scuola dell’infanzia parrocchiale di Bibiana. “A seconda di quanto verrà raccolto, useremo le offerte per acquistare materiale didattico e ludico per i bambini. Potrebbero servire, ad esempio, per sostituire qualche gioco da esterno che con il passare del tempo si è logorato” spiega Pier Giorgio Crema, ex sindaco di Bibiana e ora presidente della scuola dell’infanzia. In tutto sono 39 i bimbi dai due ai sei anni che frequentano la scuola di via Bedale.