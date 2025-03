The Beauty and the bane - La ricerca della bellezza interiore: a Torino la mostra fotografica di Antonio Schiavano

Dopo il successo delle tappe di Como e Voghera, la mostra fotografica "The Beauty and the Bane" di Antonio Schiavano prosegue il suo percorso espositivo e approda a Torino ospitata presso Con/Temporary Space di Artàporter e a cura di Massimo Gioscia

Un viaggio visivo che sfida i canoni estetici tradizionali e invita lo spettatore a riflettere sul significato più profondo della bellezza e si pone l’obiettivo di portare l’osservatore a confrontarsi con la natura effimera dell’estetica

IL CONCETTO

Con "The Beauty and the Bane" nasce la Fotomorfia una metafora della dualità tra il desiderio di perfezione e la naturale imperfezione dell’essere umano, non è solo una mostra fotografica, ma un'indagine intima e potente sul contrasto tra ciò che appare e ciò che è essenziale. Attraverso una serie di immagini intense e minimaliste, Antonio Schiavano esplora la tensione tra l’estetica superficiale e la ricerca di un’essenza autentica. Ogni ritratto diventa un dialogo tra fragilità e forza, tra perfezione e imperfezione, tra il desiderio di apparire e la necessità di essere.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

Dopo la presentazione a Como e Voghera, "The Beauty and the Bane" approda a:

Torino, Marzo 2025: una nuova interpretazione dell’allestimento, con un’immagine inedita per la locandina e un contesto espositivo suggestivo. La mostra si svilupperà su due piani: al piano terra saranno esposte le opere fotografiche, mentre nel piano sotterraneo, uno spazio in rovina che ben si adatta al tema della decostruzione della bellezza, saranno allestite installazioni immersive con proiezioni e giochi di luce. Un’esperienza visiva e concettuale che amplifica il messaggio della mostra, coinvolgendo il pubblico in una ricerca personale della propria bellezza interiore

BIO dell’ARTISTA

Fotografo professionista con una visione artistica raffinata e intensa, Antonio Schiavano, autodidatta porta avanti un lavoro che fonde estetica e introspezione. Oltre alla fotografia di moda, cosmetici e still-life, il suo percorso fine-art rappresenta una ricerca costante di significati e nuove forme espressive. Nel 2000 crea gli spazi 10 Watt a Milano e ad oggi ne segue la direzione artistica. Nel 2020, un periodo di riflessione lo spinge a riscoprire la sua dimensione creativa e a concentrarsi con maggiore entusiasmo su progetti di fotografia fine-art, con lo scopo di raccontarsi e invitare lo spettatore alla riflessione. Sito web: www.antonioschiavano.com

DOVE E QUANDO

Con/Temporary Spaces

Via Santa Teresa 10d Torino (Ex Teatro Macario)

Inaugurazione: sabato 22 marzo h 17:00 ( sarà presente l’autore)

Esposizione 22 marzo -3 aprile 2025

Apertura lu e sa 15:00.19:30

Ingresso libero

CONTATTI E INFORMAZIONI

Massimo Gioscia: +39 3939654715

e-mail: massimo@feelthebeat.it