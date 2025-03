Meana, l'associazionismo in crescita in Val di Susa: una nuova sede della Pro Loco

L'associazionismo si conferma un elemento vitale nei comuni dell'Unione Montana Alta Valle di Susa. Dopo la recente riapertura della Pro Loco di Oulx, è ora Meana di Susa a celebrare l'inaugurazione della sua nuova sede. L'evento inaugurale si terrà il 5 aprile alle ore 15 in via Travot, segnando anche l'inizio della campagna di tesseramento per il 2025. Il costo della tessera sarà di 12 euro, con una tariffa agevolata di 10 euro per chi ha effettuato la preiscrizione.