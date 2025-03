Tragedia sulla neve in Svezia: la Val Pellice piange i fratelli Daniele e Mattia Boër

Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori italiani, mentre si trovavano a Kanrsavagge, nel nord della Svezia. Due di loro hanno perso la vita: sono i fratelli Daniele e Mattia Boër di 44 e 50 anni della Val Pellice. Sarebbe invece sopravvissuto il fratello Simone di 41.

I cinque ieri pomeriggio, verso le 16, si trovavano su un elicottero con una guida alpina certificata, quando la valanga li ha travolti. Dal comunicato stampa sulla tragedia, emerge come i due fratelli siano rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida si è salvata, perché rimasta in superficie.

La famiglia Boër è molto nota in Valle per lo studio dentistico e ortopedico aperto da anni a Torre Pellice. Dove lavorava Mattia, assieme a Simone e il padre Silvio. Mentre il fratello Daniele viveva da tempo all’estero. Mattia, in particolare, si occupava di costruire protesi nel laboratorio di Luserna San Giovanni.

La notizia ha scosso l’Amministrazione comunale torrese: “Conosco in particolare Simone per il passato nell’hockey su ghiaccio. La passione per lo sport nella loro famiglia è sempre stata forte, dalla bici agli sci” racconta commosso l’ex sindaco Marco Cogno, che è componente dell’attuale maggioranza e, assieme alla consigliera Rachele Angelini, esprime il dolore del Comune e la vicinanza alla famiglia in questo momento difficile.

Tra i messaggi di cordoglio, che si sono moltiplicati in queste ore, c'è anche quello del presidente della Regione Alberto Cirio, che l’ha affidato al sindaco lusernese Duilio Canale.