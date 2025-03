Alle Ogr, Flashover: subculture giovanili a Torino tra gli anni Ottanta e Novanta

Come un incendio che si propaga senza schemi predefiniti, Torino, nella fase di declino industriale, si affermò come uno dei centri nevralgici della creatività indipendente in Italia. Una città brulicante di sperimentazione, che trovò nella musica, nel teatro, nelle arti visive e nel nightclubbing nuove forme di espressione e identità, tanto da diventare un luogo di riferimento e un approdo per moltissimi.

FLASHOVER non è solo un tributo al passato, ma un ponte tra generazioni: un incontro tra chi ha vissuto quella stagione di fermento e i protagonisti della scena artistica contemporanea. In un affresco di esperienze e ricordi, moltissimi – inevitabilmente non tutti! – fra i protagonisti di quella straordinaria stagione di teatro, danza, arte contemporanea, musica si ritroveranno per una giornata di incontro, ricordi, slancio verso un futuro che sappia ritrovare l’energia e la creatività di quei giorni.



FLASHOVER sarà un’esperienza immersiva fatta di parole, immagini, video e musica, contributi originali di quegli anni, per raccontare e reinterpretare un’epoca in cui Torino ha saputo reinventarsi attraverso la cultura alternativa. Un evento per ricordare da dove veniamo e immaginare il futuro.