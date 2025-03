Inclusione e Parità di Genere, Moncalieri avvia gli incontri per definire il Piano d'Azione

Il Comune di Moncalieri prosegue il percorso di costruzione del Piano d’Azione per l'Inclusione e la Parità di Genere, avviato nel dicembre scorso, con 3 incontri di progettazione partecipata con gli stakeholder del territorio.

Si comincia il 25 marzo

Questi incontri, fortemente voluti dall'assessora Antonella Parigi, hanno l'obiettivo di favorire un confronto strutturato tra i principali attori locali, al fine di individuare soluzioni condivise e delineare azioni concrete che verranno integrate all'interno del Piano d'Azione, rispondendo in modo efficace alle esigenze emerse dalle analisi condotte sul territorio.



Il primo incontro, in programma martedì 25 marzo, sarà dedicato alla definizione dello scenario desiderato per la comunità. In questa fase, gli stakeholder selezionati – scelti per la loro rilevanza sul territorio e l’attinenza con le tematiche emerse – contribuiranno a individuare gli elementi chiave che possono favorire la realizzazione di una società più inclusiva e paritaria.

Poi di nuovo l'1 e 8 aprile

Nei due incontri successivi, che si svolgeranno il 1° e l’8 aprile, l'attenzione sarà rivolta all’identificazione di soluzioni concrete, finalizzate a realizzare lo scenario desiderato per la comunità locale. Gli stakeholder selezionati collaboreranno per individuare azioni e interventi realizzabili nel breve, medio e lungo periodo, valutando come mettere in pratica le strategie delineate nel primo incontro.

A seguire, i referenti comunali approfondiranno e valuteranno la fattibilità e la sostenibilità finanziaria delle soluzioni proposte, per renderle concretamente applicabili nel contesto locale. Il percorso rappresenta un'importante opportunità di partecipazione e collaborazione per costruire insieme un futuro più inclusivo e paritario per la comunità di Moncalieri.

Per ulteriori info: pianoparita.moncalieri@lattanziokibs.com