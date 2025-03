Rapporto genitori figli: come cambia ai giorni nostri?

L’Associazione D.I.V.A OdV, impegnata nella promozione di iniziative culturali e sociali per contrastare la solitudine, organizza un incontro il prossimo mercoledì 2 aprile 2025, dalle ore 15:30 alle 17:00, presso Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato, in Via Giolitti 21, Torino.

Durante l’incontro, la Dott.ssa Silvana Quadrino, psicologa e psicoterapeuta della coppia e della famiglia, guiderà una riflessione sul tema “Invecchiamento: come si trasforma il rapporto genitori/figli”. L’incontro sarà l’occasione per esplorare le dinamiche familiari che cambiano con il passare degli anni, mettendo in luce le sfide e le opportunità di una relazione che si evolve con il tempo.



La Dott.ssa Quadrino è laureata in Pedagogia e specializzata in Psicologia Clinica e Psicologia della Famiglia. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore formazione e educazione sanitaria all’Assessorato Sanità della Regione Piemonte. Nel 1989 ha fondato l'Istituto Change di Torino, dove ha diffuso la cultura della comunicazione e del counselling sistemico-narrativo. Autrice di numerosi libri sulla comunicazione nelle relazioni di aiuto e di due romanzi, è una delle figure di riievo nel suo campo.

L’evento è aperto a tutti e non richiede iscrizione. Un’opportunità imperdibile per chi desidera approfondire tematiche legate all’invecchiamento e alle dinamiche familiari.