Tutti matti per la musica, Progetto Itaca Torino organizza un concerto benefico per sostenere la salute mentale

Progetto Itaca Torino è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare al concerto benefico "Tutti Matti per la Musica", un evento che si terrà giovedì 3 aprile 2025 presso la Fondazione Educatorio della Provvidenza, in Corso Govone 16/A, a Torino. La serata inizierà alle 18:30 con un aperitivo, un’occasione per socializzare e incontrarsi prima dell’inizio della performance musicale. Alle 20:00, prenderà il via il concerto del pianista David Irimescu, un giovane e promettente artista che si esibirà al pianoforte, presentando un programma variegato, che spazia da composizioni barocche a pezzi romantici e moderni.

Il programma della serata include alcuni dei brani più iconici della musica classica:

• Domenico Scarlatti: Sonate K. 218 e K. 241

• Ludwig van Beethoven: Sonata Op. 31 n. 1

• Frédéric Chopin: Valse n. 1 e n. 4

• Alexander Scriabin: Sonata n. 8

Il concerto, pur mantenendo un carattere culturale e musicale, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un tema molto importante: la salute mentale. Progetto Itaca Torino, che da anni è impegnata a supportare chi vive un disagio psichico e i loro familiari, ha deciso di organizzare questa serata per raccogliere fondi destinati al potenziamento dei suoi servizi e progetti. L’associazione, infatti, promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone che soffrono di disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie. L’obiettivo è contribuire a ridurre lo stigma e a favorire una maggiore consapevolezza e comprensione del tema.

La partecipazione al concerto prevede una donazione minima di 40 euro, che contribuirà a finanziare le attività di Progetto Itaca Torino. I fondi raccolti saranno utilizzati per migliorare i servizi già offerti e per sviluppare nuovi progetti che possano supportare ancora meglio le persone che vivono situazioni di disagio psicologico.

La serata rappresenta anche una bella opportunità per passare del tempo in compagnia, godere della musica di alta qualità e, allo stesso tempo, fare un gesto concreto a favore di chi ha bisogno di supporto. I posti sono limitati, quindi per partecipare è necessario prenotare il proprio posto in anticipo.