Castagnole Piemonte riporta i carri allegorici in paese dopo oltre 20 anni

Dopo oltre vent’anni, il Carnevale con la sfilata dei carri allegorici torna a Castagnole Piemonte. L’evento si terrà venerdì 28 marzo, dopo il rinvio per il maltempo di sabato, ed è organizzato dalla Pro Loco Castagnole, con il supporto di attività locali e la collaborazione con diverse associazioni, tra cui la Croce Rossa, il Gruppo Alpini, la Protezione Civile e altre realtà del territorio.

L’evento avrà inizio alle 19,30 in piazza Vittorio Emanuele II con l’apertura dell’area dedicata a drink & food, curata dagli organizzatori locali.

Alle 20,45 partirà la sfilata dei carri allegorici da Via Torino. Tra i gruppi partecipanti, ci saranno ‘Patela Vacche’ di Nichelino, ‘Desbela’ di Scalenghe, I ‘Mat’ di Pinerolo, ‘Amici di Piobesi’ e i ‘Borgo Piazza’ di Carignano. Il corteo vedrà anche la partecipazione delle maschere storiche di Castagnole Piemonte, il Negusiant e la Filera, rappresentati rispettivamente da Alberto Foco e Laura Tassone. Le due figure affondano le loro radici nella storia del paese: Castagnole Piemonte era noto come il ‘paese dei negozianti’, mentre la filanda, un tempo cuore produttivo della comunità, è stata la fabbrica più caratteristica del territorio, impiegando numerose donne dell’epoca.

A partire dalle 22:45, la festa si sposterà nuovamente in piazza Vittorio Emanuele II con il Carnival Party e il dj Set. A esibirsi saranno dj Merlo, Altarknock, Matteo Dianti, dj Master, dj Niko e dj Sisco, pronti ad animare la piazza fino a tarda notte.

L’evento segna un momento storico per Castagnole Piemonte. Come spiega Graziano Bertello, consigliere comunale con delega agli eventi: “L'ultima sfilata accolta dal nostro comune risale a oltre 20 anni fa perché, a causa di un problema strutturale legato alla viabilità, non riuscivamo fisicamente a far entrare i carri nel centro del paese. Dall'anno scorso, grazie ad alcune importanti modifiche alla viabilità, siamo riusciti nell'intento, a lungo perseguito, di portare la sfilata di carnevale”.