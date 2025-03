Jeans donna: cinque modelli di tendenza per la primavera estate 2025

Dalle ultime passerelle e gli show dei più importanti brand di moda arriva la conferma che il jeans è il capo versatile per eccellenza, adatto a essere indossato per le incombenze più quotidiane come nelle occasioni e per le uscite speciali. In nessun guardaroba dovrebbero mancare così pezzi iconici, che non passano mai di moda e capaci anzi di reinventarsi a seconda della moda del momento come il jeans a zampa d’elefante o il jeans nero. Per le più attente ai trend del momento ecco, invece, i jeans donna più di tendenza per la primavera estate 2025.

Continua il successo dei jeans oversize

Accettata l’idea che per essere davvero alla moda al momento il jeans deve essere largo e oversize, quasi di una taglia maggiore rispetto alla propria, tra i modelli a cui le più fashioniste non potranno rinunciare questa primavera estate ci sono senza dubbio i jeans loose. Scendono morbidi sui fianchi e larghi sul resto della gamba. Sono perfetti abbinati sia a un capo spalla come un giubbotto varsity o un blazer strutturato e sia, per un look più da sera, a un top prezioso. Una slingback a punta con tacco basso è la scarpa che più valorizza un outfit costruito a partire da questi jeans extra large.

I jeans con risvolto sono perfetti per le amanti dei dettagli

Il filo rosso che sembra legare i modelli di jeans più di tendenza per la primavera estate 2025 è la capacità di farsi notare ed essere la base, inaspettata, per creare look mai banali e che difficilmente annoiano. Le amanti dei dettagli, per esempio, non potranno rinunciare a indossare la prossima stagione dei jeans con risvolto. I modelli più particolari hanno sulla svolta inserti in tessuto, ricami, applicazioni in pietre e strass che possono trasformarsi nel punto focale di attenzione dell’intero look.

Il ritorno dei jeans con le frange

Un’ispirazione decisamente più boho è invece quella dei jeans con le frange, ricomparsi quest’anno sulle passerelle delle più importanti firm (quella di Chloé, solo per citarne una) e che senza dubbio incarnano la voglia di leggerezza e spensieratezza tipica della bella stagione. Perfetti per una passeggiata al parco o per un aperitivo sulla spiaggia, sono da indossare con una camicia in lino o con una blusa leggera e dalle fantasie floreali per ottenere un look dall’effetto etereo anche alla vista.

I più eleganti tra i jeans di tendenza per la primavera estate 2025

Le nuove collezioni di abbigliamento Vicolo non mancano neanche di proposte di jeans eleganti e da indossare cioè, abbinati nella maniera corretta, anche nelle occasioni più formali e che richiedono un look curato. Il jeans blu scuro a vita alta o quello con dettagli in strass e finiture preziose sono un’ottima alternativa, per esempio, al pantalone sartoriale.

Il jeans bianco è perfetto per l’estate (ma non solo)

Chi lo ha indossato tutto l’inverno, infine, non rinuncerà al jeans bianco proprio ora che le giornate diventano più belle e si è più invogliati a scegliere capi chiari e solari. Molti brand lo hanno riproposto nelle collezioni primavera estate riattualizzandolo e in diversi tagli e linee: per avere in armadio un capo davvero iconico il consiglio è scegliere un modello flare o un jeans dal taglio dritto. Le più attente alle tendenze potrebbero scegliere invece un jeans bianco mom fit, a partire dal quale costruire un look tono su tono.