Per i 50 anni UniTre si regala una nuova sede a Torino ed invita il presidente Mattarella

Per i cinquanta anni l'UniTre nazionale si "regala" una nuova sede in via Palazzo di Città n.20 e per il suo compleanno invita a Torino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il taglio del nastro si è svolto questa mattina con il sindaco Stefano Lo Russo, che ha sottolineato: "UniTre, oltre a svolgere un ruolo culturale, assolve ad un'altra funzione molto importante. Oggi a volte le persone anziane sono sole: Unitre consente, insieme ad altre realtà, di tenersi attivi e tenere attiva la mente".

94 sedi in Piemonte

"Mette insieme le persone e le fa sentire meno sole. Propone poi attività culturali di alto livello, facendo una scommessa sulla cultura: la nostra città ha bisogno di questo" ha concluso il primo cittadino.

L'associazione conta ora 350 sedi a livello nazionale, di cui 94 in Piemonte per un totale di 30mila iscritti nella nostra regione. Torino ospitava accanto alla sede locale anche quella nazionale in corso Francia, che da questa mattina ha trovato una nuova casa in via Palazzo di Città 20.

Il presidente Mattarella

A novembre l'UniTre del capoluogo festeggerà ufficialmente i 50 anni: al compleanno, che dovrebbe svolgersi al teatro Carignano, è stato ufficialmente invitato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"L'obiettivo della nuova sede - ha sottolineato il presidente nazionale Piercarlo Rovera - è il compimento di un sogno che da più venti anni ci accompagna". L'associazione ha partecipato ad un bando della Città e, dopo aver vinto con la conseguente assegnazione dei locali, a novembre ha iniziato i lavori di ristrutturazione al civico 20.

"Avere questa nuova struttura a disposizione - ha sottolineato Rovera - ci permette di raggiungere altri due obiettivi: uno è quello di avere i coordinanenti regionali e l'altro di raggiungere gli 80mila tesserati, con caratteristiche giuridiche più complesse".