Lusernetta si dota di un secondo impianto fotovoltaico comunale con pannelli sul tetto del cimitero

Lusernetta punta a ridurre l’acquisto di energia con l’installazione di un altro impianto fotovoltaico, dopo quello già messo in funzione l’anno scorso sul tetto della scuola. Per questo secondo passo nell’ambito di riqualificazione energetica di immobili comunali, l’Amministrazione comunale ha scelto la superficie superiore dei loculi di sua proprietà all’interno del cimitero.

Per l’installazione dei pannelli fotovoltaici al camposanto la spesa complessiva ammonta a 38.409,27 euro, somma coperta dai fondi Pnrr.

“I nostri due impianti sono trifase e hanno una potenza di 19 kilowatt cadauno” spiega il sindaco Alex Maurino

I lavori per i pannelli fotovoltaici al cimitero sono ormai in fase di completamento: “L’Enel ha già fatto l’ammodernamento del suo impianto per poter accogliere l’energia prodotta. Tra fine agosto e la metà di settembre il sistema dovrebbe entrare in funzione”, conclude Maurino.