Festa dello Sport alla Colletta: non solo attività fisica, anche musica e letture teatrali sulla Resistenza

Sarà il 21 settembre la Festa dello Sport della Circoscrizione 7. Giunta al settimo anno, la giornata di promozione dell'attività fisica della Città si estenderà per tutta Torino e, nel caso dei quartieri di Vanchiglia, Aurora e Sassi, la location non poteva che essere la Cittadella dello Sport alla Colletta.

Oltre alle associazioni sportive e all'opportunità di praticare e provare diverse discipline, grazie al progetto "Circoscrizioni in Mostra" la festa sarà anche accompagnata da attività culturali.

Musica e letture a tema sulla Resistenza

Alla Colletta se ne occuperanno le associazioni - vincitrici del bando della circoscrizione - "Marcido Marcidorjs e Famosa Minosa" per le attività teatrali, e "A.L.A. Artisti Liberamente Associati" per la parte ludica e musicale.

La compagnia teatrale porterà in scena una serie di letture a tema "Resistenza", come spiegato da Maria Luisa Abate in commissione cultura: "Porteremo un recital di lettura dal titolo 'Poesia e Resistenza'. È la resistenza della gente comune, obbligatorio parlarne in questo momento e noi lo facciamo coi classici antichi e moderni: da Erasmo da Rotterdam a Bertolt Brecht, Antonio Tarantino, Renata Viganò, Primo Levi, Eugenio Montale, Abraham Yehoshua e dai volantini della Rosa Bianca, che era un comitato studentesco della resistenza antinazista. Si parla di guerra, di resistenza su tutti i fronti, abbiamo scelto di rappresentare tutte le voci comuni di tutta la gente, senza lasciare nessuna visione sguarnita".

Dalla cultura all'intrattenimento allo sport

"Abbiamo raccolto varie compagini associative - ha invece spiegato Gian Giacomo Parigini di A.L.A. - per fare passare un pomeriggio piacevole, toccando vari aspetti della cultura dell'intrattenimento. 'La Fabbrica delle Bambole' coinvolgerà tutte le persone all'interno nel parco, andando anche a prenderli sulle panchine se necessario. Seguiranno poi interventi di musica popolare".