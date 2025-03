BTC si ferma a 89.000 dollari, mentre la prevendita di Bitcoin Bull prosegue e alimenta l’hype degli utenti

L’inizio della settimana ha mostrato un rialzo significativo per Bitcoin, il cui prezzo ha registrato un notevole incremento rispetto alla stabilità del fine settimana precedente. Infatti, dopo aver toccato un massimo plurisettimanale vicino agli 89.000 dollari, l’asset ha incontrato una resistenza che ha innescato una correzione, riportandolo al di sotto degli 87.000 dollari.

Questo movimento ha attirato l'attenzione degli analisti, che hanno individuato diversi fattori dietro il rifiuto del prezzo a superare la soglia degli 89.000 dollari. Da un lato, l'analisi tecnica ha evidenziato un forte stato di ipercomprato del mercato, mentre dall'altro le vendite da parte delle cosiddette "whales" hanno contribuito a intensificare la pressione ribassista.

Tuttavia, mentre Bitcoin lotta con livelli chiave di resistenza, la prevendita di Bitcoin Bull sta registrando un’attenzione crescente grazie all’innovativa struttura di ricompense, che consente agli investitori di ottenere rendite passive in Bitcoin investendo su una delle migliori criptovalute che costano poco: BTCBULL.

Bitcoin trova resistenza a $89.000: cause della correzione

L'andamento di Bitcoin ha mostrato una dinamica interessante negli ultimi giorni, caratterizzata da una fase rialzista seguita da una brusca correzione.

In particolare, dopo un periodo di stagnazione, il prezzo ha trovato un nuovo slancio, toccando un massimo locale di 89.000 dollari. Tuttavia, questo livello si è rivelato un ostacolo significativo, generando un ritracciamento al di sotto degli 87.000 dollari.

L'analisi tecnica fornisce diverse spiegazioni per questa correzione. Il Relative Strength Index (RSI), un indicatore che misura la velocità e l'entità dei movimenti di prezzo, ha superato la soglia di 70, indicando una condizione di ipercomprato.

Storicamente, tale situazione ha spesso anticipato correzioni ribassiste. Un secondo elemento tecnico rilevante è stato il TD Sequential, il quale ha segnalato un picco a breve termine, suggerendo che il recente rally avesse esaurito la propria spinta rialzista.

Inoltre, la convergenza della media mobile a 50 giorni con la tendenza discendente dal massimo storico ha creato un'area di resistenza formidabile, respingendo il prezzo di Bitcoin e impedendo l'ulteriore crescita verso la soglia psicologica dei 90.000 dollari.

Oltre agli aspetti tecnici, fattori di mercato hanno contribuito alla correzione. Le whale, ovvero i grandi detentori di Bitcoin, hanno approfittato del rally per prendere profitti, vendendo oltre 20.000 BTC per un valore stimato di 1,8 miliardi di dollari. Tale afflusso di offerta ha esercitato una pressione ribassista, contribuendo al calo del prezzo.

In aggiunta, un ulteriore elemento destabilizzante è stato il movimento di fondi provenienti dai wallet legati all'exchange fallito Mt. Gox. Infatti, il trasferimento di un miliardo di dollari in Bitcoin ha generato incertezza nel mercato, spingendo alcuni investitori a liquidare le proprie posizioni per timore di un imminente aumento dell'offerta disponibile.

Bitcoin Bull: una nuova opportunità di rendita passiva in BTC

Mentre Bitcoin affronta una fase di volatilità, il mercato delle criptovalute continua a essere teatro di innovazioni. Tra queste, Bitcoin Bull (BTCBULL) ha attirato l'attenzione degli investitori grazie al suo sistema di ricompense unicamente legato alla performance di Bitcoin.

Infatti, la prevendita del token ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse da parte del pubblico.

Costruito sulla blockchain di Ethereum, Bitcoin Bull si propone come una meme coin tematica, ma con una differenza sostanziale: offre rendite passive in Bitcoin agli investitori.

In particolare, uno degli aspetti più innovativi di Bitcoin Bull riguarda la sua strategia di distribuzione di ricompense attraverso airdrop programmati. Il primo airdrop avrà luogo quando Bitcoin raggiungerà la soglia dei 100.000 dollari, seguito da ulteriori distribuzioni ogni 50.000 dollari di incremento.

Questo sistema permette agli investitori di beneficiare della crescita di Bitcoin senza necessariamente dover acquistare direttamente l'asset principale. Inoltre, il progetto prevede un airdrop significativo nel caso in cui Bitcoin raggiunga i 250.000 dollari, un evento che alcuni analisti ritengono possibile entro il ciclo di mercato attuale.

Oltre agli airdrop, Bitcoin Bull offre ulteriori opportunità di guadagno attraverso il meccanismo di staking, che consente ai possessori del token di generare rendimenti passivi.

Durante la fase di prevendita in corso, l'APY offerto è particolarmente competitivo, sebbene sia destinato a ridursi man mano che il pool di staking si espande.

In aggiunta, il progetto include anche un meccanismo di burning, attraverso il quale una parte dell'offerta totale verrà eliminata a ogni traguardo chiave di prezzo raggiunto da Bitcoin. Il primo evento di burning è previsto quando Bitcoin supererà i 125.000 dollari, con ulteriori riduzioni della fornitura programmate per ogni incremento di 25.000 dollari.

Questa dinamica mira a rafforzare la scarsità del token BTCBULL, potenzialmente aumentandone il valore nel tempo.

Per questo motivo, l’offerta di mercato di BTCBULL ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore, compresi alcuni influencer che hanno parlato delle potenzialità del token tramite i rispettivi canali social.

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente adozione delle criptovalute e dall'interesse per le rendite passive, Bitcoin Bull si presenta come un progetto capace di attrarre sia gli investitori retail che quelli istituzionali.

Infatti, la struttura di incentivi e la correlazione diretta con la performance di Bitcoin lo distinguono dalla maggior parte delle meme coin presenti sul mercato.

Con la prevendita ancora in corso, il progetto offre un'opportunità interessante per coloro che cercano esposizione a Bitcoin in maniera indiretta, beneficiando al contempo di un meccanismo di guadagno innovativo e potenzialmente redditizio.

