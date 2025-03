Dalla pianura al Monviso, passando per la Strada dell’Assietta: il Pinerolese ha il suo cammino

Da una carrellata di 40 appuntamenti a un cammino in 14 tappe per scoprire il Pinerolese dalla Pianura alle sue vette. È stato presentato oggi nella Porta Reale del Forte di Fenestrelle, che è uno dei suoi simboli, il progetto ‘Le strade dei Forti’.

Tutto parte dall’iniziativa di Pinerolo come capofila di un partenariato che comprende i Comuni di Fenestrelle, Usseaux, Prali, l'Accademia di Musica di Pinerolo, la Fondazione La Tuno e la Fondazione Centro Culturale Valdese. Nel 2022, con il sostegno della Compagnia di San Paolo vengono lanciati 40 appuntamenti culturali ed escursionistici.

Negli anni a seguire, con altri due finanziamenti, il progetto cresce ancora e arriva a proporre un percorso per escursionisti, con tanto di credenziali come i cammini più famosi. Un passo avanti sotto la regia dell’Associazione Studio Artena con il Consorzio Turistico Pinerolese e Valli.

Le tappe sono le seguenti: Villafranca Piemonte-Cavour, Cavour-Pinerolo, Pinerolo centro, Pinerolo-San Germano Chisone, San Germano Chisone-Perosa Argentina, Perosa Argentina-Fenestrelle, Fenestrelle-Pian dell’Alpe, Pian dell’Alpe-Casa Assietta, Casa Assietta-Rifugio Mulino di Laval, Rifugio Mulino di Laval-Foresteria di Massello, Foresteria di Massello-Prali, Prali-Conca del Pra e l’alternativa tra Conca del Pra-Gran Tour del Monviso o Conca del Pra-Bobbio Pellice.

La prima parte è un percorso adatto a tutti, mentre la parte più in altura non può ancora essere percorsa completamente in bicicletta. Gli ingredienti sono diversi: dalle pianure ai vigneti eroici, dalla strada dell’Assietta al Monvisto, dal cuore medievale di Pinerolo al Forte di Fenestrelle. Un’offerta che sta già attirando i primi turisti: attualmente ci sono già tre soggiorni organizzati, due in Val Chisone e uno in Val Pellice.